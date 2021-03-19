Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное

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18 марта 2014 года президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал с самопровозглашенным «руководством» АР Крым и Севастополя договор о «присоединении Крыма в состав России». Это произошло спустя всего два дня после псевдореферендума. Одной из причин, почему официальный Киев не смог вовремя среагировать на территориальные посягательства РФ стали подписанные экс-президентом Виктором Януковичем «Харьковские соглашения», которыми продлевалось пребывание российского Черноморского Флота (ЧФ) в Крыму до 2042 года в обмен на снижение цены на российский газ.

В последующие годы «крымскому вопросу» уделялось не слишком много внимания, так как мировое сообщество и все силы нацбезопасности страны переключились на военный конфликт на Донбассе. И только спустя семь лет политическое руководство страны решило перейти к более решительным действиям по Крымскому полуострову. , информируют Экономические Новости.

От разговоров к действиям

На днях в Верховной Раде (ВР) зарегистрировали законопроект «О денонсации соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины». Авторами документа выступили народные депутаты фракции «Слуга народа» Олег Дунды и Александр Аликсийчук.

Как отмечается в пояснительной записке, «Харьковские соглашения» подписывались под предлогом предоставления Украине скидки на газ. В то же время, отмечают авторы законопроекта, никаких скидок предоставлено не было — наоборот, Россия искусственно создала и накопила долг Украины перед ней, а затем в счет его погашения, в том числе якобы путем предоставления скидки, на украинской территории фактически бесплатно размещался ЧФ РФ. «В результате уже в 2014 году военнослужащие ЧФ РФ во взаимодействии с другими российскими подразделениями совершили военную оккупацию и последующую аннексию Автономной Республики Крым (АРК), что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины», — отмечается в документе. Текст законопроекта предусматривает денонсацию «Харьковских соглашений», что, по мнению его авторов, позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент поддержит законопроект. «Фактически РФ оккупировала Крым, и удивительно, когда такой закон (о ратификации Харьковских соглашений — ред.) сохраняется», — отметил спикер, добавив, что лично поддержит законопроект. Говоря о перспективах принятия инициативы, он отметил, что «есть большая вероятность, что необходимое количество голосов будет набрано».

Кто «крайний»?

Упомянутый законопроект стал продолжением действий предпринятых украинским руководством ранее. Напомним, что СБУ по поручению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) начала досудебное расследование обстоятельств подготовки и ратификации в 2010 году «Харьковских соглашений».

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, после проверки СБУ должна принять решение о целесообразности возбуждения уголовных дел о госизмене в отношении депутатов, которые почти 11 лет назад голосовали за ратификацию. Чиновник убежден, решение ВР способствовало наращиванию российских вооруженных формирований на территории Украины и стало одной из причин аннексии Крыма Россией и повлияло на начало войны в Донбассе в 2014 году. Среди тех, кто в Раде голосовал «за» — бывшие министры, три экс-генпрокурора, экс-спикер парламента Владимир Литвин, а также влиятельные бизнесмены, в частности, Ринат Ахметов и Василий Хмельницкий.

Уже 16 марта следователи СБУ провели обыски в ВР, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении ВР, СНБО, МИД и Кабмине. В ведомстве отметили, что во время обысков были найдены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства к моменту подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия, в частности, увеличение количества личного состава военных формирований и специальных служб РФ, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесении ущерба экономическим интересам Украины.

Напомним, во время ратификации Харьковских соглашений оппозиция пыталась помешать голосованию. Депутаты пронесли в зал дымовые шашки и физически мешали принятию. В зале возникали драки, а некоторые оппозиционеры, такие как Олесь Доний, даже оказались в больнице с сотрясением мозга. Депутаты от Партии регионов и охрана защищали президиум и спикера Владимира Литвина, который в «боевых условиях» провел голосования. Не помешал этому даже «артобстрел из куриных яиц», которым забросали главу парламента.

В свою очередь Андрея Парубия и Юрия Грымчака позже пытались привлечь к уголовной ответственности за то, что они якобы пронесли в зал дымовые шашки. Уже тогда оппозиция называла подписанные Виктором Януковичем соглашения госизменой и настаивала на нарушении регламента при их ратификации. Однако сам факт голосования бывшие члены партии экс-президента Януковича считают защищенным Конституцией.

Отвлекающий маневр

Между тем, инициативы СНБО относительно депутатов Рады шестого созыва многие политики и юристы восприняли критически. Они ссылаются на Конституцию, которая не предусматривает юридической ответственности народных депутатов за голосование или высказывание в парламенте, и считают заявления Алексея Данилова политическими. В частности, говорят о попытках отвлечь внимание от ожидаемого обнародования результатов расследования группы Bellingcat о провале операции украинских спецслужб по задержанию «вагнеровцев». Напомним, что СБУ и ГУР МО совместно с американцами готовили операцию больше года. Однако на финальном этапе она была сорвана: «вагнеровцев» в конце июля прошлого года задержали на территории Беларуси местные спецслужбы, после чего наемников передали России. Многочисленные публикации в СМИ по поводу срыва операции высказывали подозрения в отношении лиц, входящих в окружение президента Владимира Зеленского и присутствовавших 24 июля 2020 года на совещании у главы государства, где докладывали руководители украинских спецслужб. Среди присутствовавших — глава ОП Андрей Ермак и первый замсекретаря СНБО, глава комитета по разведке Руслан Демченко.

Экс-председатель ВР Владимир Литвин не согласен с обвинениями в том, что «Харьковские соглашения» является предательством национальных интересов. «Нет, абсолютно нет. Это не была измена. Это была вынужденная необходимость. Этот вопрос сначала рассматривала СНБО, где докладывались все аспекты. Тогда признали, что деваться некуда, надо идти на подписание соглашений. Это был апрель 2010 года, бюджета нет. Потому что соглашение, подписанное ранее (Владимир Литвин имел в виду газовое соглашение, подписанное Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным в 2009 году. — Ред.) предусматривало неподъемную для нас цену на газ. То есть, это было решение СНБО. И кто, как не секретарь, должен об этом знать, а он даже не упомянул об этом», — заявил он.

Конституция защищает, но не гарантирует

Говорить о привлечении народных депутатов к уголовной ответственности за голосование в парламенте по «Харьковским соглашениям» еще рано, считает генпрокурор Ирина Венедиктова. «Санкции СНБО — это политическое решение. Относительно юридической ответственности за голосование депутатов — это большая абстракция, потому что мы в таких голосованиях можем разбивать на какие-то вещи. Будет ли уголовная ответственность, или нет — покажет только расследование. На сегодняшний день еще рано об этом говорить», — сказала она. При этом Венедиктова отметила, что прокуроры не могут привлекать народных депутатов к ответственности за их волеизъявления. «А с другой стороны, когда увидим, что они нарушали технические правила — кнопкодавство, то всегда будет юридическая казуистика», — отметила генпрокурор. Она также напомнила, что в феврале текущего года прокуратура объявила подозрение экс-президенту Виктору Януковичу в госизмене за заключение «Харьковских соглашений». По мнению Венедиктовой, это подозрение является знаковым с точки зрения привлечения к уголовной ответственности. В то же время, отметила она, надо различать уголовное подозрение и санкции СНБО, которые являются политическим решением.

Переломный момент

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач считает, что «Харьковские соглашения» создали такую политико-правовую реальность, когда россияне начали просто силовым способом контролировать территорию Крыма. «Если говорить конкретно о так называемых Харьковских соглашениях, то чем они были? Они являлись не началом и не концом. Они были тем переломным моментом, после которого фактическая оккупация Крыма русскими становилась неизбежной. Те люди, которые участвовали в этом (разработке и подписании документа, — ред.), кто-то из них не понимал, кто понимал и специально это делал. Расследование госизмены именно в этот момент, момент подготовки и заключения этих Харьковских соглашений, должно быть проведено и виновные должны быть названы, их надо привлекать к ответственности», — считает эксперт. Он также заявил, что народных депутатов не привлекут к ответственности за то, что они голосовали за эти Харьковские соглашения в парламенте. «Не об этом речь, чтобы за голосование судить. Если будет доказана их вина в подготовке, разработке и договоренностях с вражеской теперь уже стороной, то они обязательно должны понести уголовную ответственность», — подытожил эксперт.

Последний проукраинский митинг в Крыму состоялся 26 февраля 2014 года

По мнению экспертов операция по незаконному захвату Крымского полуострова Россией готовилась давно и просто «ждала» удобного случая. 26 февраля 2014 года крымские татары в Симферополе фактически оттеснили участников пророссийского митинга с территории вблизи Верховного Совета. Они действовали сплоченно и массово. Но уже ночью здание захватили «зеленые человечки» — вооруженные люди в балаклавах и вывесили российский флаг.Фактически Россия применила военные методы достижения цели. Украина начала терять контроль над ситуацией.

Бронетранспортер таранит ограждение украинской военной части вблизи аэродрома Бельбек. 2014 год. Фото Reutars

Перспективы «Крымской платформы»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Крым был «сердцем» Украины, которое Россия «вырвала» у нее семь лет назад. А также поручил правительству запустить «Крымскую платформу» — международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова и защите прав местного населения. «Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское», — написал Зеленский на своей странице в Twitter. 12 марта министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что СНБО утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» полуострова. Саммит «Крымской платформы» на котором планируется принятие документа «Крымская Хартия», осуждающего политику РФ в отношении АРК должен пройти 23 августа.

По словам одного из экспертов, участвовавших в разработке документа, экс-министр курортов и туризма Крыма, руководитель крымской правозащитной группы «20 февраля» Александра Лиева, основные цели стратегии, ожидаемые: прекращение использования временно оккупированной территории для деятельности, которая угрожает нацбезопасности Украины; внедрение переходного правосудия; выборы в Крыму. В документе прописаны правовые условия, в которых будет полуостров во время активной фазы возвращения и первое время после возвращения в Украину.

«Проведение выборов на территории АРК и Севастополя будет возможно лишь по стандартам ОБСЕ и только после полной интеграции полуострова. Не только деоккупации, подчеркиваю, но и интеграции. Будет создано соответствующее законодательство, предусматривающее переходные положения на время реинтеграции. А также главная цель – восстановление территориальной целостности», – пояснил Александр Лиев.

По его словам, также в стратегии прописаны руководящие принципы, по которым будет действовать Украина. Есть очевидные (к примеру, что АРК является неотъемлемой частью Украины), но есть и те, которые ранее не декларировались. В частности, стратегия предусматривает, что Украина последовательно противодействует попыткам легитимизации аннексии. Никак не общается с оккупационными администрациями, не признает проходящие там «референдумы», «выборы» и так далее. «Еще один важный принцип, который впервые звучит – приоритетность политико-дипломатического способа разрешения вооруженного конфликта по Крыму между Украиной и Россией. Чтобы не было домыслов, когда и как мы будем наступать, с какими видами вооружения… Теперь четко обозначено, что приоритет – политико-дипломатические меры», – рассказал эксперт. Он отметил, что также среди принципов – не допускать ослабления санкций по отношению к РФ и постоянно усиливать их.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (2018-2019рр) Роман Бессмертный в интервью «ЭН» заявил, что «Крымская платформа» может стать серьезным механизмом оказания помощи крымско-татарскому народу. «Ведь ситуация очень непростая как во внутриукраинской составляющей, так и на общемировой. Фактически на сегодняшний день агрессия РФ переросла в тоталитарное уничтожение крымско-татарского народа. При этом международное сообщество и Украины не способны повлиять на ситуацию, демонстрируют бессилие в вопросе оказания помощи. В течение последнего столетия уже второй раз мир попадает в ситуацию, когда по отношению к крымским татарам оказывается по сути тоталитарное заговор. Это очень опасный правовой прецедент, когда не только национальное, но и международное право не в состоянии повлиять на подобные вещи», — заключил он.

Реакция Кремля

Кремль же настаивает на том, что референдум в Крыму прошел согласно украинскому законодательству. «Этот референдум был законный по сути, с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины он был абсолютно легитимный и законный», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Украине не запрещается проведение референдумов без согласия центральных властей. «Кроме того, у Крыма же был особый статус, тоже который был четко прописан [в конституции Украины]. И все законодательные инициативы и иные инициативы крымских законодателей, они тоже прописаны. Если вы изучите, вы убедитесь в том, что все было сделано в абсолютном соответствии с действовавшими законами», — подчеркнул представитель Кремля.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что усилия Украины по возвращению Крыма в состав страны являются нелегитимными. «Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации», — сказала Захарова. Она напомнила, что участие других стран и организаций в подобных действиях будут рассматриваться в России как недружественный шаг и «прямое посягательство» на ее «территориальную целостность».

В свою очередь в МИД Украины напомнили России, что на уровне ООН оккупация Крыма получила четкое международно-правовое определение как акт агрессии

«Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики», – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко

Николенко отметил, что на уровне ООН оккупация Крыма получила четкое международно-правовое определение как акт агрессии. Поэтому у России на полуострове единственный статус – государство-оккупант.

«Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. К ним не относятся Крым и Севастополь», – добавил Николенко.

Уроки истории

Ветеран, военный и политический эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко называет главным выводом из оккупации Крыма Россией то, что общественное сознание Украины получило вечную прививку от «русского мира». «До 2014 года значительное количество жителей Украины искренне считало россиян «братским народом». Верили в необходимость тесной, культурной, экономической и даже политической интеграции, какие-то совместные союзы и так далее. Оккупация Крыма и последующая агрессия на Донбассе показали, что России не нужна Украина как независимое государство, что РФ никогда не будет воспринимать нас как равных, что всё время она будет стремиться к восстановлению своего контроля, влияния, чтобы включить Украину в состав своей империи. Именно это — фундаментальный столп их идеологии, а без Украины Российская империя не получается», — подчеркивает Кочевенко. Несмотря на драматизм происшедших событий, он видит и позитив, и то, что значительная часть украинцев «прозрела». Мы начали реформирование ВСУ и вообще государства, теперь чётко понимаем, кто друг, а кто — враг. «Несмотря на мощнейшую пропаганду, на серьёзное финансирование пророссийских сил внутри Украины, пророссийских медиа, наш народ привит от «русского мира». Я надеюсь, что навсегда. И это главное. Остальное — приложится. Уверен, наступит время, вполне возможно, даже быстрее, чем нам кажется, и мы освободим Донбасс, Крым, восстановим территориальную целостность. Кстати, резкие заявления России касательно той же «Крымской платформы», ее угрозы, бряцанье оружием подтверждают, что мы всё делаем правильно. Как только украинская власть проявляет волю, начинает действовать активно, в Кремле — психоз, попытки запугать нас. На это не надо поддаваться», — заключил эксперт.