Трамп уперся в стену рогом

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Неадекватная и авантюрная политика, изрядно сдобренная «шоуменством», является отличительной особенностью не только Украины. В настоящий момент именно такую политику демонстрируют Трамп и его команда, членов которой, впрочем, хозяин Белого дома тасует, как колоду карт, постоянно меняя советников по безопасности, министров и даже госсекретарей. Более того, многое из того, что происходит сейчас в Америке в связи с так называемым «шатдауном» (от анг. shutdown – остановка, закрытие, отключение, прекращение, выключение, перезагрузка et cetera) даже для Украины выглядит дико, поскольку у нас подобные проблемы решаются куда более цивилизованным путем, чем это сейчас происходит в Америке.

В Украине, если по какой-либо причине не утвержден бюджет на новый год, действует норма о том, что из бюджетных поступлений на каждый календарный месяц выделяется бюджетное финансирование в размере 1/12 расходов, выделявшихся на предыдущий год. Можно сколько угодно и вполне справедливо критиковать такую норму, но в этом случае государственный механизм и бюджетные учреждения хоть как-то функционируют, а работающие в них люди получают хоть какие-то средства для существования, информируют Экономические Новости.

В то же время, в Америке из-за скандала вокруг стены на границе с Мексикой на момент написания этого текста бюджет не был утвержден. Из-за высосанной из пальца пиар-проблемы со стеной, было закрыто большинство государственных и бюджетных учреждений, сотни тысяч людей разошлись без зарплаты по домам в неоплачиваемые отпуска и даже животные в финансируемых из бюджета зоопарках остались голодными!

Стена раздора

Суть коллизии, напомним, состоит в том, что Трамп запросил бюджетные ассигнования на сумму около 5,7 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой, чтобы защитить Штаты от наплыва мигрантов и наркотиков из Латинской Америки. Полную стоимость этого сооружения оценивают в 20-30 млрд долларов, причем Трамп в присущей ему шоуменской манере заявил, что он умеет строить самые дешевые в мире стены, в чем готов убедить электорат на практике. Напомним также, что стена на границе с Мексикой, за которую Мексика же сама и заплатит, была одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

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Во время предвыборной кампании Трамп всячески нагнетал страсти вокруг миграции и наркотраффика, усиливая фобии и создавая иллюзии приближения гуманитарного кризиса на южной границе страны. У талантливого шоумена Трампа это неплохо получалось. Но тогда никто не думал, что это приведет к нынешним последствиям в виде самого затяжного в истории Америки «шатдауна».

Теперь же Трамп продолжает «шоуменствовать» уже в плане подготовки в следующим президентским выборам 2020 года. С его участием проходят реалити-шоу в виде учения пограничников в Калифорнии и Техасе на границе с Мексикой. С подачи Трампа и его команды через медиа формируются фобии относительно того, что толпы злобных мигрантов атакуют Штаты, «родина в опасности и в кольце врагов», и пока демократы прохлаждаются, Трамп принимает на себя основной удар, берет ответственность за страну и граждан, а стена на границе может стать важнейшим элементом системы безопасности, едва ли не главной панацеей и спасением.

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Правда, теперь Трамп уже заявляет, что якобы никогда не обещал, что Мексика за эту стену заплатит напрямую, но тот новый формат торгово-экономических договоров, который Трапму удалось навязать южному соседу, якобы даст бюджету США средства, необходимые для сооружения стены. Речь идет, надо полагать, о сокращении существенного торгового дефицита в пользу Мексики, который до сих пор существовал в экономических отношениях между двумя странами. При этом в американских медиа звучат скептические замечания о том, что указанный новый формат торгово-экономических отношений с Мексикой реально еще не вступил в силу, а прямой связи между этим форматом и бюджетными поступлениями якобы не существует.

Но вернемся к стене, приведшей к коллапсу государственного механизма Америки. Отношение к этой затее Трампа в политикуме и в американском обществе является неоднозначным и противоречивым.

Политические оппоненты Трампа в лице демократов считают тему стены и миграционной угрозы с юга надуманной исключительно с пиар-целями. Поэтому демократическое большинство Палаты представителей, то есть нижней палаты Конгресса, провалило принятие бюджета, в котором заложены указанные 5-6 млрд долларов на строительство определенного участка стены. Не лучше дела обстоят и в верхней палате – Сенате. Здесь республиканцы, собственно Трамп, имеют большинство в 51 голос, но для принятия скандального бюджета необходимы 60 голосов, а демократическое меньшинство Сената недостающих голосов не дает. Следует отметить, что многие «кадровые» республиканцы, совершенно обоснованно считающие Трампа чужаком-выскочкой, вынесенным в кресло президента от имени «великой старой партии» (great old party или GOP, как в Америке называют Республиканскую партию) исключительно из-за кризиса лидерства в этой партии, также весьма критически относятся к затее Трампа со стеной, собственно, как и к самому Трампу и его манере вести политику и управлять страной.

В адрес Трампа звучат обвинения в том, что устройство стен и отгораживание от остального мира якобы противоречит американским традициям, что препятствование воссоединению мигрантских семей антигуманно, что страждущим нужно помочь.

Кроме того, в Америке много говорят о неэффективности стены как средства защиты. В качестве аргумента приводится стена, которой Израиль отгораживался от арабов. Под этой стеной постоянно прокладываются подземные ходы. С развитием беспилотников, доставка запрещенных грузов может производиться по воздуху над стеной. Не говоря уже о том, что от ракетных атак со стороны террористов израильская стена не спасает. Подобная аргументация является вполне резонной, особенно если вспомнить, что израильская стена имеет протяженность в несколько десятков километров, а протяженность стены на американо-мексиканской границе оценивают в три тысячи километров, и эффективно ее контролировать невозможно даже с учетом американских технических и финансовых возможностей. Кстати, ни один из нескольких прототипов стального варианта стены испытаний не прошел, но у Трампа предпочитают об этом не вспоминать.

Коллапс по-американски и его последствия для Трампа

В результате республиканцы и демократы сошлись в клинче, который привел к отсутствию бюджета и «шатдауну», из-за которого впал в кому государственный аппарат сверхдержавы. Это крайне негативно влияет на экономику страны и всего мира, зависящего от процессов в США.

Кстати, это далеко не первый, но теперь уже самый длительный «шатдаун» в истории Америки. Подобные коллизии имели место 19 раз. Самым продолжительным до нынешнего был «шатдаун» при Клинтоне в 1995-1996 годах, который длился 21 день. Предыдущий «шатдаун» в 2013 году длился 16 дней в связи с тем, что республиканцы блокировали бюджетную политику Обамы в области здравоохранения, известную как Obamacare. Нынешний «шатдаун» начался 22 декабря 2018 года и продолжался на момент написания этого текста уже почти месяц.

Единственная уступка, на которую согласны демократы, это выделить, вместо запрашиваемых на начальном этапе строительства стены 5-6 млрд долларов, всего лишь только 1-2 млрд долларов, причем не на сооружение стены, а на ряд мероприятий, по усилению эффективности пограничного контроля. В свою очередь, Трамп готов пойти на уступку только в том, чтобы сооружать стену не из бетона, а из стали, что якобы будет дешевле. В результате, стороны не могут прийти к согласию, «шатдаун» продолжается, и от этого страдают рядовые американцы.

Несмотря на агрессивную пиар-кампанию, большая часть американцев обвиняет в «шатдауне» больше Трампа и республиканцев, чем демократов. В нагнетание истерии вокруг мигрантского кризиса на южной границе США тоже верят далеко не все.

Согласно недавним опросам, 42% населения поддерживают строительство стены, а 54% выступают против этой затеи. При этом 53% населения считают виновными в сложившейся ситуации Трампа и республиканцев, но только 29% обвиняют демократов.

В связи с этим в Америке высказываются вполне обоснованные предположения, что Трамп может заиграться, и разыгранная им ситуация обернется против него. Ведь по некоторым оценкам, около миллиона работников бюджетной сферы остались без заработной платы, причем половина из них находятся в неоплачиваемых отпусках. С учетом семей утративших работу количество пострадавших существенно возрастает.

Но Трамп, что называется, уперся рогом в стену, причем в самом прямом смысле. В условиях падения рейтинга и эскалации расследования спецпрокурора Мюллера по «рашагейту», Трампу нужна победа любой ценой. Поэтому он перешел к угрозам ввести в стране чрезвычайное положение.

Угроза чрезвычайным положением как последний довод

Недавно Трамп заявил, что «почти точно» объявит чрезвычайное положение, если демократы не согласятся выделить финансирование на строительство стены. Из-за сложившегося сложного положения, Трамп отказался от поездки на ежегодный экономический форум в Давосе, в очередной раз обвинив Демократическую партию в том, что она в политико-конъюнктурных целях наплевательски относится к безопасности страны и граждан, саботируя строительство стены.

«У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение. Юристы дали мне такие рекомендации. Я пока не готов это сделать, но если придется, сделаю. Я еще не сделал этого, но могу это сделать. Если не получится договориться с демократами, я, вероятно, так и сделаю. Я бы даже сказал, что несомненно сделаю это», – заявил Трамп.

Расчет Трампа строится на том, что введение чрезвычайного положения позволит ему привлечь к строительству военнослужащих, а также использовать для этого средства министерства обороны. Разрешение Конгресса при введении чрезвычайного положения, по мнению Трампа, не понадобится.

Но против такого поворота выступают даже многие республиканцы-однопартийцы Трампа. Даже введя чрезвычайное положение, Трамп не сможет обойти Конгресс, поскольку объем финансирования и распределение средств по статьям также определяет Конгресс, без согласия которого нельзя произвести переброску средств с одной статьи на другую.

Глава республиканской фракции в Сенате Джон Тьюн уже заявил, что затея Трампа с чрезвычайным положением и использованием на строительство стены средств министерства обороны является сомнительной и будет неизбежно оспорена в суде, а сами действия Трампа также будут подвергнуты соответствующей правовой оценке.

Итак, «шатдаун» продолжается, огромное число бюджетников в США остались без средств существования и даже животных в зоопарках кормить нечем!