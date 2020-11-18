Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, — Пионтковский

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Кого стоит винить Трампу в своем проигрыше на выборах в США, почему много молодых американцев влюблены в коммунистическую идею Берни Сандерса, кто они, «необразованные белые мужчины» и почему так преданны Дональду Трампу, что мешает новой администрации Байдена арестовать путинский триллион на Западе, как Украине поднять на новый уровень военное сотрудничество с США помимо членства в НАТО, почему Россия навсегда потеряла Азейбарждан и при чем здесь турецкий серый волк, когда условный Рамзан Кадыров присягнет на верность Реджепу Эрдогану, почему захват США Россией через Северный и Южный полюсы временно откладывается, что принесла война в Нагорном Карабахе Армении помимо потери территории, каковы шансы, что Америка потребует экстрадиции Андрея Деркача за вмешательство в американские выборы, почему на геополитические решения Владимира Путина очень сильно влияет видео последних минут жизни Каддафи и зачем Украине необходимо максимально отгородится от «чумного барака» ОРДЛО и на время забыть о нем. Об этом и многом другом в интервью «Экономическим новостям» рассказал живущий в США российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Андрей Андреевич, кто же победил на выборах в США: Байден или коронавирус? Вы же понимаете, что если бы не коронавирусная пандемия шансы Трампа были бы значительно выше, возможно, он смог бы переизбраться. Провал администрации Трампа очевиден: 230 тысяч американцев умерло, десятки миллионов заболели вирусом. Он уменьшал опасность ковида даже когда сам им переболел, включая семью. Голосование по почте добавило Байдену много голосов. Кроме того, многие говорят о том, что в этот раз Путин не включил пропагандистскую машину на уровне хакеров и соцсетей, что и послужило причиной поражения Трампа на выборах с США и дало некую фору Байдену. Так ли это, и в чем причина, на ваш взгляд, поражения Трампа?

Что касается форы Байдену от Путина, то — это довольно спорное предположение. По сути, Путин привлек потенциал КГБ в Украине в виде «деркачей» и «ермаков», которые активно использовали все доступные им методы, чтобы дискредитировать Байдена, включая клеветнические фильмы и передачи. Стоит отметить, что эффект от подобных действий был совершенно обратный задуманному. Ваш потомственный чекист Деркач уже был подвергнут в США санкциям и уголовному преследованию. Предполагаю, что в скором времени последует требование о его выдаче за вмешательство в американские выборы, причем от трамповской администрации, которой он так старался помогать.

Истерия на российских ТВ каналах прекрасно демонстрирует реакцию Кремля на потерю своего Трампушки, поскольку для Москвы его проигрыш на выборах громадный удар. И вовсе не потому, что он был их агентом, просто внутренние личные представления этого безграмотного во внешней политике человека, полностью отвечали стратегическим целям Кремля.

По сути, Трамп сделал за четыре года все возможное, чтобы разрушить систему западных союзов. Как правильно заметил в свое время Макрон, Трампу удалось добиться смерти «мозга» НАТО. О лучшем президенте США путинской клептократии невозможно было и мечтать. Безусловно, это настроило против него весь военно-политический истеблишмент, что сыграло не последнюю роль в его поражении на выборах.

Но вместе с тем хочу отметить, что 45% населения США как были, так и остались его преданными сторонниками. И если бы не его крайне неудачное поведение в ходе пандемии, он мог бы рассчитывать на победу.

Если говорить в целом, то достаточно грустное впечатление оставляет у меня американская политическая сцена, за которой я наблюдаю с близкого расстояния. Ведь помимо этих 45% американцев, которые поддерживают Трампа, есть ещё масса сторонников влюбленного в коммунистическую идею Берни Сандерса. Примерно 75% населения Америки – симпатизанты либо Сандерса, либо Трампа.

И это происходит в стране, которая традиционно считается бастионом демократии и либерализма в мире. С трудом удалось американской политической системе пройти между Сциллой и Харибдой. Между Сандерсом и Трампом.

Байден одержал две последовательных победы – над Сандерсом на демократических праймериз и над Трампом. И это большая удача для США и для мира. Байден — тот президент, который наиболее подготовлен в внешнеполитической проблематике со времен Буша-старшего. Все последующие президенты и особенно Трамп не вполне соответствовали роли лидера свободного мира. Именно поэтому Америка много потеряла после той исторической победы над коммунизмом, которую одержали Рейган и Буш.

Как полагаете, почему подавляющее большинство американцев столь благосклонны к Трампу и Сандерсу и разделяют их идеалы?

Если мы говорим о сторонниках левых идеалов, то эта история уходит своими корнями в 40-е годы, когда ключевые позиции в элитарных американских университетах захватили левые профессора. В то время в интеллектуальной среде было модно восхищаться коммунизмом, Сталиным и шпионить на СССР. И что характерно, эти люди шпионили не за деньги, а исключительно по идеологическим убеждениям. С тех пор поколение за поколением выходила из этих университетов интеллектуальная элита, которая разделяла левые взгляды. Эти леваки заполняли вакансии в государственных структурах, средствах массовой информации, в кинематографе и других сферах, распространяя свои убеждения и взгляды в массы.

А что касается Трампа, то здесь иная ситуация. Есть интересные социологические исследования, которые классифицируют сторонников Трампа. Самая крупная категория его приверженцев дословно формулируется как «необразованные белые мужчины». А я хочу добавить еще одну категорию сторонников Трампа, это мое маленькое открытие в американской социологии – «советские образованцы с Брайтон-бич».

Но, давайте вернемся к «необразованным белым мужчинам», поскольку этот собирательный образ не столько характеризует типичного избирателя Трампа, сколько указывает на глобальную проблему, с которой столкнется все человечество в ближайшем будущем. Америка, как наиболее передовая страна обнаружила эту неожиданную проблему первой. Дело в том, что люди не нужны современной экономике. Классический рабочий класс, воспетый марксистами всех мастей, уходит со сцены. Люди не нужны больше в таком количестве как производители, они нужны экономике только как потребители. И это касается не только людей рабочих специальностей, но и рутинного умственного труда. Закрываются громадные заводы, конторы, целые города. И Трамп эту тенденцию попытался обыграть, обвиняя проклятый истеблишмент, который не заботится о простых американцах, переносит заводы в Китай и другие страны, поощряет иммиграцию. Да, президент Трамп перенес пару заводов обратно в Америку, но проблему это не решит, поскольку она лежит гораздо глубже.

Прерывается преемственность поколений, отцов и дедов, которые работали на заводах и это позволяло им достаточно хорошо зарабатывать, обеспечивать образование детям, медицинскую страховку, и прогнозируемое будущее. Сейчас же люди остро чувствуют свою ненужность. Трамп воспользовался этой массовой фрустрацией, предложив мнимое решение проблемы, присовокупив к предвыборной риторике еще и борьбу с эмигрантами, которые отнимают работу у американцев.

Именно эта риторика привлекает к Трампу горячих сторонников, а не его безумная, на наш с Вами взгляд, внешняя политика. Внешняя политика вообще массового американского избирателя не интересует.

Если с белыми необразованными мужчинами и их приверженностью Трампу более или менее ясно, то любопытно, почему так горячо вписался за Трампа весь Брайтон-бич советских образованцев. Подозреваю, что из-за того, что они скрытые, или явные путинисты.

Несмотря на то, что даже прореспубликанский телеканал Fox News признал победу Байдена, кремлевские СМИ вместе с Дональдом Трампом продолжают попытки убедить окружающих в том, что результаты выборов сфальсифицированы. Некоторые фейки, оправдывающие эту теорию, Кремль позаимствовал у американских сторонников Трампа, а некоторые придумал сам. Вот главные из них: «динамика голосования неестественная», «проголосовало больше 100% зарегистрированных избирателей», «за демократов голосовали мертвецы», «республиканских наблюдателей выгоняли с участков». Даже в Украине некоторые публичные люди подхватили подобную риторику и аргументы Трампа в части фальсификаций. Андрей Андреевич, вы в Вашингтоне, как прокомментируете возможные массовые фальсификации?

Скандальные попытки Трампа оспорить результаты выборов демонстрируют его крайнее нежелание покидать Белый дом. Все проигравшие американские президенты (Форд, Картер, Буш) не хотели этого, но никто из них не вел себя так недостойно. Демонстрируя столь базарное поведение, Трамп не только отягощает свою карму, но и существенно усложняет свою судьбу после президентской каденции.

Трамп подозревается в значительном количество уголовных преступлений, в основном финансовых. Коме того, в докладе Роберта Мюллера обозначаются ряд линий, ведущих к очень подозрительным связям Трампа с Кремлем. Все эти расследования так и не были доведены до конца по причине иммунитета действующего Президента США. Полагаю, что в ближайшей перспективе ему предстоит неприятное объяснение с американским правосудием по этому и ряду других обвинений.

А что касается его попыток оспорить результаты голосования, то могу констатировать, что все они провалились. Все суды отклонили его иски. Относительно гипотетической возможности массовых фальсификаций на выборах, убежден, что это невозможно. Подсчет голосов происходит прозрачно, практически в прямом эфире, все жалобы проверяются массой судебных инстанций.

Генеральный прокурор США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров страны расследовать «существенные обвинения» в нарушениях при голосовании до того как результаты президентских выборов будут сертифицированы. На ваш взгляд, президент Дональд Трамп будет использовать Министерство юстиции в попытке оспорить такой результат?

Принимать решения будет не Министерство юстиции, а американские суды. Трамп наивно думает, что раз он назначил трех судей в Верховный суд, где сейчас преимущество у консерваторов — шесть к трем, то, когда все его иски будут отвергнуты промежуточными инстанциями, он выиграет в Верховном Суде США. Боюсь, что он не понимает сути системы, в которой живет. Эти три человека в Верховном Суде, наверное, сочувствуют Трампу, но они дорожат своей репутацией и не будут высасывать из пальца обвинения в мнимых фальсификациях.

Трамп уволил Министра обороны, который был противником использования военных на улицах американских городов, и поставил на его место директора Национального центра по борьбе с терроризмом. Из Белого дома поступают сообщения, что следующие в очереди на увольнение – директора ФБР и ЦРУ. Что значат эти кадровые ротации и планирует ли Трамп окопаться в Белом Доме надолго?

Полагаю, что Трамп будет пребывать в Белом Доме ровно столько, сколько предусмотрено законом. Что касается кадровых перестановок, то был такой кризис в июне нынешнего года, на который вы сослались в своем вопросе. Я тогда назвал его «конституционным военным переворотом». Высшие военные очень резко выступили тогда против попытки Трампа использовать армию для борьбы с демонстрантами на улицах. Трамп прекрасно понимает, что весь военно-политический истеблишмент, включая его собственных министров, настроен против его внешней политики. Далеко ходить не надо, простой пример тот же Майкл Помпео, госсекретарь США. Он проводит классическую атлантическую внешнюю политику, в том числе, и в плане поддержки Украины, которая противоречит инстинктам Трампа.

Часто слышна риторика сторонников Трампа относительно того, что Обама давал Украине покрывала, а Трамп — джавелины. Хочу уточнить один принципиальный момент — это не Трамп дал джавелины, а Конгресс США и Министерство обороны США, и не благодаря Трампу, а вопреки ему. Сопротивление Трампу сплотило весь политикум США, включая его собственных министров. И поддержка Украины в этот период была больше, чем при Обаме.

Сейчас, приход Байдена в Белый дом и назначения на высокие посты людей из военно-политического истеблишмента, которые противостояли Трампу — это, по сути, возвращение США и Запада в целом на мировую арену. Что очень важно для всего мира, и для Украины в первую очередь, которая находится на переднем крае борьбы с российской агрессией.

Может ли новая администрация в США реализовать ранее озвученный вами план: арестовать русский триллиона на Западе, обрушив всю систему путинизма?

Помните, когда были первые пробные шаги в этом направлении и Министерство Финансов заморозило активы Дерипаски? Уже через пару месяцев ему все вернули практически с извинениями. Безусловно, сработал административный ресурс Трампа. Но решающей была более серьезная вещь – деньги Дерипаски уже активно крутились внутри американской экономики. Какие-то алюминиевые заводы не могли работать без его компании Еn+, какие-то очень серьезные люди стали держателями его акций. Полагаю, что в Америке сейчас хватает политической смелости противостоять путинскому режиму. Но самое серьезное препятствие к введению этих действительно «адских» для путинской клептократии санкций, которые будут с энтузиазмом приветствоваться 95% русского народа, в другом. Американцы уже в некотором смысле живут на эти ворованные деньги и не всем очень хочется от них отказываться.

Но новый президент способен на этот решительный и стратегически, исключительно выигрышный для США шаг.

Экс-генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен говорил, что второй срок Трампа – это смерть НАТО. Как вы считаете, с победой Байдена НАТО получит новую жизнь и усилит кардинально давление на Россию. На ваш взгляд, при Байдене для Украины и Грузии путь в НАТО ускорится?

Да, полагаю, что ускорится. Но для Украины есть более эффективный способ поднять уровень своего военного сотрудничества с США. Есть такой статус как US Major non-NATO ally. Главный союзник США, не член НАТО. Этим статусом обладают такие уважаемые государства как Израиль, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и др. Этот статус повышает уровень военного сотрудничества и облегчает любые его формы.

Украина еще при президенте Порошенко подавала аппликацию на этот статус и она рассматривается. Одна из палат Конгресса ее уже одобрила, но, Трамп, естественно, вставлял палки в колеса. Сейчас Украине необходимо воспользоваться приходом Байдена в Белый дом и активизировать этот процесс. Я считаю, что при той расстановке сил, которая сейчас имеется в Вашингтоне, у Украины есть все шансы получить этот статус.

Переговорный процесс о вступлении в НАТО может долго тянуться, а потом какой-нибудь «Орбан» скажет нет. Есть более прямой путь решения вопроса военного сотрудничества с США. Хочу воспользоваться случаем, чтобы еще раз обратить внимание вашего Министерства иностранных дел на эту возможность.

К слову, в последнее время заметно поменялась внешнеполитическая риторика Президента Украины. Президент Зеленский ведь чем в жизни занимался? Он актер, который читал с выражением тексты, написанные сценаристами. Часто удивляются, почему он делает совершенно противоречивые заявления. Да просто потому, что ему пишут тексты разные сценаристы. Когда ему пишет внешнеполитическое заявление Ермак – это одно. А когда ему готовят выступление люди, которых я назвал «коллективным Маннергеймом» — Кулеба, Резников и Данилов — это совершенно другое. Подозреваю, что он просто не понимает отличия одних текстов от других. Он зачитывает их с выражением, по-актерски убедительно. Но в последнее время все меньше слышно Ермака и все больше коллективного Манергейма. Надеюсь, что эта тенденция в украинской внешней политике будет только усиливаться.

Говорят, демократы и Байден, в частности, всегда были сторонниками жесткой линии по Донбассу. Но во времена Обамы, Байден и Виктория Нуланд давили на украинские власти по внесению изменений в Конституцию по особому статусу Донбасса и принятию прочих «минских» законов. А вот как раз при Трампе этот процесс полностью заглох. Как вы считаете, как могут развиваться события при Байдене вокруг вооруженного конфликта на Донбассе?

Убежден, что сегодня никто из западных лидеров не будет произносить слова «особый статус», если вы не будете сами произносить эти неприличные слова. В 2015-2016 г.г. Макрон и Меркель приезжали в Киев и пытались (безуспешно) заставить Верховную Раду изменить Конституцию Украины. Сейчас люди на Западе поняли (в том числе и благодаря моей скромной деятельности), что кремлевская интерпретация минских соглашений — это проект вталкивания раковой опухоли ОРДЛО в политическое тело Украины. Ничего не меняя в своем военно-террористическом плацдарме на Донбассе, Россия пытается легализовать его в правовом поле Украины. По существу, присоединить Украину к ОРДЛО.

Особенно активно этим занимается известный Вам агент ФСБ Козырь с первого своего появления на политической сцене. Так, 12 июля 2019 года он подписал со своим куратором Сурковым протокол, где Украина впервые взяла на себя односторонние обязательства по выполнению кремлевских хотелок (проведению оккупантами выборов на оккупированной ими территории). Последней каплей, вызвавшей всеобщее возмущение, стал подписанный Козырем в марте нынешнего года протокол о «консультативном совете». Речь шла о некой совместной верхней палате ОРДЛО и Украины. Думаю, что на нынешнем этапе с «козыревщиной» уже покончено. Три высших украинских чиновника, человека, мой, так называемый, коллективный Маннергейм, неоднократно заявляли, что никакие политические переговоры о будущем Донбасса не могут вестись до выполнения Россией двух базовых требований: прекращение огня и вывод российских военнослужащих и тяжелого вооружения с территории Украины.

Кстати, эта позиция была поддержана Совбезом ООН, который в феврале нынешнего года был созван по инициативе России. Москва планировала наказать там Украину как нерадивого школьника за невыполнение домашних заданий — российских хотелок. Так вот это заседание Совбеза ООН стало триумфом украинской дипломатии, поскольку все ведущие страны одна за другой повторяли тезис о том, что это Россия, а не Украина, не выполняет свои базовые обязательства по минским соглашениям. Поэтому наказывать необходимо Россию, а не Украину, и она уже наказана санкциями именно за невыполнение минских соглашений.

Такая позиция мирового сообщества абсолютно выигрышна для Украины и ее следует последовательно придерживаться. Думаю, именно это сейчас и происходит. Украине необходимо строго требовать от России соблюдения прекращения огня. В случае нарушений немедленно созывать Совет Безопасности ООН. А вот во всем остальном желательно отгородиться от созданного агрессором «чумного барака» всеми возможными средствами. И это будет единственно верной интерпретацией минских соглашений. .

Многие в Украине активно проводят параллель между войной в Карабахе и Донбассе. Как полагаете, корректно сравнивать эти две войны?

Убежден, что советы диванных экспертов о том, что украинцам надо пойти по стопам азербайджанцев и силой отобрать у агрессора Крым и Донбасс, непродуктивны. Эти территории вернутся к Украине сразу же после падения путинской Дзюдохерии под тяжестью ее преступлений. Убежден, что оно произойдет в ближайшие исторические сроки. Все, что сегодня стоит сделать Украине – это максимально отгородится от чумного барака и забыть о нем.

Видимо в ТКГ не хотят отгораживаться от чумного барака, поскольку Кравчук и Ермак в рамках украинской делегацией в Трехсторонний контактной группе на Минских переговорах с Россией уже представили детали мирного плана для Донбасса. Согласно плану, предусмотрен вывод российских войск, возврат контроля над границей, аудит и последующий возврат имущества физическим и юридическим лицам и т.д. Как полагаете, Кремль согласится на это, или будет крутить как «заевшую пластинку» минские соглашения, которые невозможно реализовать?

А не надо эту пластинку крутить самой Украине. Разговаривая с агрессором о каких-то политических шагах на Донбассе, Украина продолжает совершать одну и ту же ошибку, опасаясь, что Европа обвинит ее в невыполнении минских соглашений. Не надо этого опасаться, поскольку базовые положения минских соглашений не выполняет Россия, создавшая два военных корпуса в ОРДЛО. Санкции введены по отношению к России и весь мир знает, что творится на Донбассе.

Следует признать, что нынешний расклад на геополитической карте довольно удачен для Украины. Россия вынуждена разрываться между Беларусью, Молдовой, Арменией, Сирией и Донбассом. Зачем-то начала строительство военно-морской базы в Судане. При том, что перспективы её экономики вкупе с рухнувшими Турецким и Северным потоками, остаются крайне печальными. Возможно, при остром недостатке ресурса пул своих геологических интересов придется сузить?

Сейчас для России возникла гораздо более серьезная проблема, чем экономическое перенапряжение ресурсов – поражение на Южном Кавказе. Там воевал союзник Турции — Азербайджан с союзником России — Арменией. Эрдоган заверил своего дорогого брата Ильхама в том, что он будет с ним и за столом переговоров и на поле боя. А Путин ни в чем Пашиняна не заверял и обзывал его соросенком. И весь мир увидел, что значит слово Эрдогана и какова цена военному союзу с путинской Россией. Эрдоган не боялся военного столкновения с Путиным, предварительно прощупав его в Сирии и Ливии. Он взвесил Путина и нашел его довольно легким.

В Закавказье произошло очень достаточно серьезное событие: обрушились все понты Путина с его бесконечными мультиками, уничтожающими США то через Северный полюс, то через Южный, все эти летающие кинжалы, посейдоны, авангарды и оружие Судного дня.

Но выяснилось, что довольно скромная военная держава Азербайджан превосходит вооружённого и подготовленного Россией союзника до такой степени, что Россия не рискнула выступить на его защиту. Москва пытается себя успокоить тем, что ее миротворцы присутствуют в зоне конфликта, а турецких миротворцев нет. Но, по сути дела, весь Азербайджан – это сегодня поле деятельности турецкого генерального штаба, зачем им называть свои войска, которые выиграли войну, миротворческими.

Возвращаясь к вашему вопросу, соглашусь, что статус ОРДЛО отныне не самая большая проблема Кремля. Когда Турция подошла к Северному Кавказу, перед Москвой возник куда более важный вопрос, а когда коллективный Рамзан Ахматович (Глава Чечни Рамзан Кадыров, — прим. ред.) присягнет Эрдогану?

Вместе с тем, есть версия, что эта война только усилила позиции Кремля, а среди проигравших оказалась не только Армения, но и Азербайджан, и даже Турция. Не кажется ли вам, что армян и азербайджанцев разыграли, как малолетних детей, дерущихся в песочнице?

Неужели вы прочли уже статью американского политолога Саймса (он же герой России Дмитрий Константинович Симис) в National Interest? Именно этими словами он вчера рассказывал американской общественности о грандиозных геополитических победах Путина. Да, безусловно, Путин выполнил свою задачу наказания Пашиняна и полного подчинения себе Армении и того огрызка Карабаха, который ему остался. Что касается оккупации Азербайджана – это очень смелое предположение товарища Саймса.

Эрдоган часто повторяет одну фразу, очень напоминающую путинскую. Путин, как вы знаете, утверждает, что нет никаких украинцев, мы все один народ — русский. Это вызывает возмущение у 85% населения Украины, а 15% избирателей медведчука-рабиновича ему аплодируют. Эрдоган провозгласил, что турки и азербайджанцы — один народ и две страны. И весь Азербайджан горячо приветствует эту формулу и готов даже ее немного отредактировать.

Азербайджанцы и турки действительно ощущают себя одним народом и это сегодняшняя историческая реальность. Путину оставлен небольшой загончик на севере Нагорного Карабаха, который позволяет ему заказывать господину Саймсу лизоблюдские статьи в американской прессе, в которых последний воспевает его гениальные геополитические успехи.

Когда Алиев начал эту войну, он прекрасно понимал, что Путин будет смотреть на нее благожелательно. Главным желанием Путина было наказать Пашиняна, несмотря на полнейшую угодливость последнего, особенно в вопросах внешней политики. Пашинян послушно голосовал в ООН вместе с русскими против всех резолюций в поддержку Украины. Но для Путина абсолютно неприемлем сам факт прихода к власти человека в результате народного возмущения. Это его персональный комплекс «задницы Каддафи». После того, как он увидел, что случилось с Каддафи, каждую такую историю он воспринимал лично.

Уже поверженный Пашинян, все еще вызывает невероятно дикую ненависть на всех российских телеканалах. Конечно, Путин поощрял Алиева в надежде, что тот накажет Пашиняна, но он предполагал, что все ограничится взятием нескольких деревень или максимум одного района. А после этого Путин весь в белом спустится с небес и заставит их заключить перемирие. В конечном счете, и азербайджанцы, и армяне будут ему обязаны и благодарны.

Но Путин недооценил решимость и военную силу Азербайджана и Турции. После взятия Шуши — это уже была катастрофа не только для Армении. Оставалось два дня до взятия Степанакерта и здесь Путину удалось достигнуть небольшого тактического успеха. Он добился согласия Алиева на ввод российских миротворцев в оставшийся кусочек Карабаха. Алиеву, может быть, самому не хотелось брать на себя решение гуманитарной катастрофы и бегство 170 тысяч населения. И он решил, что пусть этим вопросом займутся русские.

Путин оккупировал часть Карабаха и, по сути всю Армению. Через несколько дней ФСБ поставит там своего человека, и Армения будет полностью подчинена Кремлю, но это результат ее собственной самоубийственной 25-летней политики полного следования курсу Москвы.

Азербайджан же окончательно вырвался из кремлевской петли. У него действительно оказался братский народ. А идея «русского мира» была ликвидирована в зародыше в Украине в 2014 году, когда «лучезарная» Новороссия скукожилась до бандитской Лугандонии.

А вот так называемый тюркский мир — это та идеологема, которая только начинает набирать силу. Возвращаясь к Кавказу, расшифрую, что именно Путин выиграл тактически в ночь на 10 ноября. Если Азербайджан и Турция заняли бы весь Нагорный Карабах и вышли бы к Кавказскому хребту, коллективный Рамзан Ахматович присягнул бы Эрдогану через две недели. А вот в нынешних реалиях он присягнет ему годика через полтора. По всей видимости, уже не при Путине. Существенная разница. Чтобы надёжнее убедить Алиева, Путину пришлось утром 9-го сбить свой вертолет, а днем показательно взорвать ракету «Искандер» над Баку. Поздно вечером было подписано соглашение.

Судьба Пашиняна предрешена и на его место придет пророссийский политик?

Да, именно так и будет. Не знаю, хватит ли им наглости назначить Кочаряна и Саргсяна, которые окончательно дискредитированы своим тотальным воровством. Называют еще фамилию Министра обороны Тонояна, который окончил российское суворовское училище. Кого бы не назначили, вынужден констатировать, что армяне оккупированы надолго. Но зато Азербайджан полностью вырвался из рук империи.

Вопрос в том, как долго будет довольствоваться Путин загончиком в Нагорном Карабахе. Мы знаем, что запусти в курятник лису и кур в скором времени не будет…

В азербайджанском курятнике есть турецкий серый волк и для путинской хитро***** лисы — это очень весомый аргумент.

Армяне, которые проживали в прилегающих к Нагорнoму Карабахy районах, и которые вскоре должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда и сжигают дотла свои дома, чтобы они не попали в руки новых хозяев. Получается, история имеет свойство мстить. Как полагаете, в Нагорном Карабахе удастся избежать этнических конфликтов?

Карабах это огромная трагедия двух народов, которую использовала в своих имперских интересах российская власть в течение многих десятилетий. Эта война произошла как раз через сто лет после войны 1920 года. Сто лет назад она развивалась по сходному сценарию. Большевики ждали, когда Турция разгромит армян, а потом оккупировали то, что осталось от Армении.

Порядка 90% всех мировых конфликтов – это столкновение двух принципов международного права, которые абсолютно противоречат друг другу: территориальная целостность и право нации на самоопределение. Я повторяю давно, что никакого международного права не существует – это фикция, которой прикрываются адвокаты и дипломаты, защищая позицию той или иной стороны. Каждый, кто изучал элементарный курс логики знает, что логические системы, в которых две аксиомы противоречат друг другу, не работают. Каждый из этих трагических конфликтов решается по-своему, с помощью компромиссов или наоборот, в результате победы одной из сторон.

На наших глазах за последние 25 лет было три случая, когда азербайджанцы и армяне были очень близки к мирному решению конфликта. И каждый раз самым драматическим образом вмешивалась Россия, с целью сорвать эти мирные инициативы. Конфликт был ей нужен для подчинения себе обеих стран.

В Карабахский конфликт 2020 Россия вошла с той же надеждой. Пусть армяне и азербайджанцы немного повоюют, потом Путин спустится и снова покажет кто в домике хозяин. Но, кроме этой лисы в домике оказался еще и турецкий волк, который готов был, если понадобится, перегрызть лисе горло. А ведь раньше Москве все сходило с рук.

Так, в 1998 году первый Президент Армении Левон Тер-Петросян договаривается с Алиевым-отцом. Через несколько дней происходит военный переворот в Ереване и Петросяна свергают.

Еще более драматический сценарий реализовался в 1999 году, когда премьер-министр Саркисян и спикер Демирчан были расстреляны во время заседания Парламента. Поскольку они тоже были готовы заключить мирное соглашение с Баку.

В третий раз мирный план (казанская формула) сорвался в 2011 году. Под эгидой Медведева были проведены в Казани переговоры Алиева-сына и президента Саргсяна. В основе всех договоренностей лежал план известного американского политолога Пола Гобла об обмене территориями. В обмен на Лачинский коридор Азербайджану предоставлялся коридор в Нахичевань. Для Армении решался основной вопрос : Нагорный Карабах признавался неотъемлемой частью армянского государства. Эти переговоры были сорваны в момент подписания, когда Алиев обнаружил, что российский МИД подложил ему для подписания отредактированный кем-то ночью текст, который был заметно выгоднее Армении.

Вот так, три раза переговоры между Арменией и Азербайджаном были сорваны.

Москва ни в коем случае не хотела лишаться контроля над Азербайджаном и Арменией. Москва должна была оставаться арбитром. Но, если бы конфликт был урегулирован, она потеряла бы эту роль. Как потеряла сегодня все свое влияние в Азербайджане.

Издание The Sun утверждает, что у Путина болезнь Паркинсона…

Гитлер год управлял воюющей страной с таким диагнозом, правда не очень удачно. Могу сказать только одно, если диктатор полгода сидит в бункере, то такому диктатору трудно удерживать нити управления всеми процессами. Тем более, на фоне провальных внешнеполитических авантюр. Не знаю как в плане здоровья физического, но внешнеполитически Путин чувствует себя очень плохо.