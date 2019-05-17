Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ

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Беларусь приостановила транзит в Украину, Турчинов подал в отставку, а Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список россиян, — такими были главные новости сегодня, 17 мая.

Котик дня. Кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), которая превратилась в популярнейший мем Grumpy Cat («Унылая кошка»), умерла в возрасте семи лет. Об этом печальной новости известили хозяева, отметив, что их любимец заставлял миллионы людей по всеми миру улыбаться. Соус Тардар стала звездой интернета еще в 2012 из-за своей оригинальной, вечно недовольной мордашки. Кроме того, котейка озолотила своих хозяев, дав им возможность заработать около 100 миллионов долларов, информируют Экономические Новости.

Роспуск коалиции

Конечно же, главная новость этого дня — фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию с 17 мая, а на формирование новой коалиции отводится 30 дней. Таким образом, роспуск Рады, анонсированный вчера Разумкова, становится невозможным. Лидер франции Максим Бурбак сегодня, 17 мая, с трибуны заявил о том, что согласно Конституции Украины, в парламенте формируется новая коалиция, потому парламент работает до очередных выборов, который состоятся завтра Правительство и премьер-министр работают до избрания нового созыва ВРУ.

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В команде Владимира Зеленского прокомментировали эту новость, заявив, что коалиции в парламенте Украины уже давно не было, хотя там все еще рассчитывают на слаженную работу ВРУ в следующие шесть месяцев.

Новые санкции

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Министерство финансов США внесло в санкционный список в рамках «закона Магнитского» еще пятеро россиян и специальный отряд быстрого реагирования «Терек». Суть санкционного давления в том, что теперь блокируется любая собственность этих лиц в пределах юрисдикции США и запрещены сделки граждан США, касающиеся вышеупомянутых россиян. В РФ уже обещают приготовит ответ на новый удар американцев.

Волна отставок

Сегодня стало известно о еще нескольких громких отставках. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал заявление об отставке. Это решение он связал с прекращением полномочий действующего президента Петра Порошенко. Также, 17 мая стало известно об отставке заместителя главы СБУ Павла Демчины. Ну, а 20 мая главный дипломат страны Павел Климкин направит в ВРУ уже новому президенту Владимиру Зеленскому свое заявление, также написанное сегодня.

Украинский павильон в Каннах

В рамках международного кинофестиваля на отечественном «творческом островке» все желающие уже могут познакомиться с современными украинскими кинолентами. Ну а наши режиссеры займутся поиском производителей, которые в будущем захотят совместно создавать фильмы. В этом году наши украинские стенды оригинально и красиво оформили по мотивам работ народной художницы Марии Примаченко.

Когда закончится сезон дождей

Украинцев предупредили о том, что из-за сильных дождей на реках бассейнов Припяти, Западного Буга, Ужа, Тетерева, левых притоков Днестра будет продолжаться рост уровней воды с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий. А вот завтра, 18 мая, в стране будет тепло и без осадков. В столице температура поднимется примерно до 26 градусов.