Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Рада приняла исторический документ и не поддержала отмену моратория на продажу земли, в президенты подался еще один кандидат, а в Украину возвращаются сильные морозы, — такими были главные новости сегодня, 17 января.
Человек дня — 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая феерично пробилась в третий круг первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open, информируют Экономические Новости.
Исторический документ Рады
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В ВРУ сегодня приняли за основу и в целом проект закона №4128-д, который определяется механизм смены религиозными общинами подчиненности. Такие изменения ускорят переход общин в Православную церковь Украины. За этот историчсекий документ проголосовали 229 нардепа на пленарном заседании парламента.
Шухевичу стало плохо
Сегодня, 17 января, в ВРУ стало плохо 85-летнему нардепу Юрию Шухевичу. Позже соратники нардепа успокоили заявлением о том, что с депутатом уже всё в порядке и сейчас никаких угроз его жизни нет.
Мораторий продлен
В ВРУ отклонили проект постановления об отмене решения о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель.
Выборы-2019
Победитель президентских праймериз УКРОПа, нардеп Александр Шевченко подал пакет документов в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые должны пройти 31 марта.
Facebook удалил страницы РФ
Популярнейшая соцсеть Facebook заявила 17 января о том, что удалила 512 групп, страниц и аккаунтов, принимавших участие в скоординированном недостоверном поведении на Facebook и Instagram.