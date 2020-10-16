Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины

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В следующее воскресенье, 25 октября, украинцы должны избирать новую власть на местах. Однако ввиду эпидемии коронавируса явка на избирательных участках может оказаться значительно ниже, чем в предыдущие годы. Кроме того, на этот раз местные выборы пройдут по новому избирательному кодексу, который вступил в силу в январе 2020 года, что может и без того осложнить процесс волеизъявления, ведь многие могут банально не разобраться во всех тонкостях бюрократии.

О «подводных камнях» и особенностях нынешнего избирательного процесса, о шансах кандидатов и партий на местных выборах и многом другом «Экономическим новостям» рассказал политолог, политтехнолог и аналитик, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев.

Как Вы оцениваете избирательную гонку в Украине? Какие ее главные особенности?

Интересная, скандальная и понятно почему. Во-первых, это матч-реванш старых элит, которые хотят перезагрузиться в ходе местных выборов, а потом стартануть на парламентскую кампанию. Либо досрочно, либо календарно. Во-вторых, речь идет о больших деньгах, которые в рамках финансовой децентрализации сейчас осели в местных органах власти. В-третьих, выборы пройдут по открытым партийным спискам и фактически по таким же правилам будет избираться и будущий парламент. Поэтому партии моделируют и отрабатывают технологию по открытым партийным региональным спискам с прицелом на будущую парламентскую кампанию.

Кроме того, мы видим, как новая пропорциональная система стимулирует партийное строительство. Потому что как партии нужны на местах, даже в ОТГ (объединенные территориальные громады – ред.) должны быть свои депутаты, так и наоборот, кандидаты нуждаются в партиях. Ведь на следующих выборах в парламент «мажоритарки» уже не будет и кандидат сможет баллотироваться только от партии. Так что есть запрос на трансформацию партийных проектов и полупроектов, когда было достаточно только телевизора и яркого лидера, в настоящие партийные машины.

Однако мы увидели, что существует дефицит кадровых резервов на местах, люди просто нарасхват. Партии разбирали более-менее известных людей для того, чтоб активировать их в свои партийные списки. Еще одна особенность нынешней избирательной кампании — гендерная квота. Много женщин заходят по этой квоте. А поскольку женщин –политиков в регионах найти трудно, многие политики делегируют своих жен. Это общеизвестный факт. Например, в Киеве к этой практике обратились «Слуга народа» (СН) и «Европейская солидарность» (ЕС).

Еще одна особенность выборов, что они проходят в условиях новой санитарной реальности и нового санитарного режима ввиду пандемии коронавируса. И теперь возникает вопрос, справятся ли власти с тем, чтоб обеспечить безопасность этих выборов в день голосования. Чтобы после этих выборов не увеличилось количество заболеваемости. Вот несколько ключевых моментов, которые придают данной кампании свою оригинальность и изюминку.

Насколько пошатнулись рейтинги партии «Слуга народа» и какие шансы у этой партии на местных выборах? Удастся ли разыграть сценарий «четвертого тура президентских выборов»?

Очевидно, что «слугам» не удастся заполучить монобольшинство на местах, не говоря уже о том, что своих мэров в больших городах они также не получат. Но в общенациональном зачете, если считать по всем регионам, у данной политической силы будет нормальный результат. Грубо говоря, Оппоплатформа «За жизнь» (ОПЗЖ) может получить больше голосов и много депутатов в местные органы власти на Востоке, а Европейская Солидарность (ЕС) — на Западе Украины. Но у ОПЗЖ будет слабый результат на Западе, а у ЕС — на Востоке. В то время как СН может обеспечить себе вторые места по всем регионам и в общенациональном зачете у них будет примерно то, что дают рейтинги сейчас. Они останутся в рейтинговых лидерах. Поэтому говорить, что все складывается плохо для этой партии, мол, «шеф, все пропало!» я бы не торопился. Конечно, они не получат своих мэров и монобольшинства в местных радах, но они будут участвовать в формировании коалиций и претендовать на должности секретаря горсоветов, что, кстати говоря, тоже очень неплохо. Мэр может быть от разных политических сил в разных регионах, а секретарь горсовета, который также является достаточно влиятельной фигурой может отойти СН. Так что я бы не сказал, что для них эта кампания провальная.

Пандемия коронавируса в последнее время очень сильно подкосила и украинских политиков, из-за чего даже экстренно закрылся парламент. Насколько сильно данное условие влияет на политический расклад на местах?

Я бы не сказал, что данное условие сильно влияет на избирательную кампанию. Те, кто является лидерами кампаний в местные органы власти избежали коронавируса. Например, все лидеры гонки в Киеве, к счастью, живы и здоровы. Более того, с самого начала, когда началась вторая волна Covid-19 мэр Кличко активно включился в процесс. Он постоянно проводит брифинги и предупреждает об угрозе. Можно спорить, насколько празднование 23 сентября повлияло на распространение эпидемии в Харькове. Однако это слабодоказуемые, с научной точки зрения, вещи. Можно говорить, что Порошенко заболел и выбыл с гонки. Но ведь он лично в ней не участвует. Участвует его жена. Поэтому я бы не сказал, что пандемия коронавируса является каким-то определяющим фактором. Скорее, фоновым, не более.

После новости о том, что у нынешнего главы Харькова Геннадия Кернеса подтвердился коронавирус, количество кандидатов, готовых побороться за место мэра города значительно выросло. В частности, и Михаил Добкин заявлял о желании баллотироваться в Харькове, правда потом снял свою кандидатуру. Тем не менее, какие шансы у Кернеса, ввиду его состояния здоровья, и его оппонентов заполучить мэрское кресло?

Шансов на победу больше всего у действующего главы Харькова Кернеса, даже физически не присутствуя и не проводя избирательную кампанию. Сам по себе бренд Кернеса и прочный электоральный запас дает уверенность в том, что именно он будет избран мэром. Я даже не исключаю, что в первом туре. Другое дело, что для партии «Успешный Харьков», которую он возглавляет, на этот раз все будет не так просто. Однопартийного большинства уже не будет. Тут могут быть сбои. А на пост мэра Харькова у Кернеса практически нет конкурентов. Думаю, что он все-таки обойдется первым туром. Проблема, когда он примет присягу. В противном случае городом временно будет управлять секретарь горсовета из команды Кернеса. Скорее всего, так и будет.

У кого больше шансов победить в Одессе, учитывая такое разнообразие достаточно известных личностей: Труханов, Филимонов, Кивалов, Червоненко…

Думаю, здесь больше шансов у действующего главы Труханова. Но, уже во втором туре выборов. А вот кто будет его оппонентом – это интересно. Там ситуация складывается неоднозначно. Может выйти представитель от СН Филимонов. А потом получит место секретаря горсовета. И будут управлять городом СН плюс политическая сила мэра Труханова. Не исключено, что Червоненко также может выстрелить во второй тур.

Интересный расклад сложился и в Виннице. В частности, экс-боксер Вячеслав Узелков баллотируется от ОПЗЖ. Что скажете по данному поводу?

В данном конкретном случае для ОПЗЖ важна не победа, а участие. Важно, что партия не стремится ограничится только южными и восточными регионами страны. Они хотят иметь известных людей, которые могли бы обеспечить пристойный результат и в западно-центральных регионах Украины. Кстати говоря, в Закарпатье у них тоже неплохая кампания идет. Конечно, шансов заполучить место мэра мало. Но такая заявка на расширение электоральной поддержки на Западе уже прозвучала. Тут важно, что в западно-центральной части Украины ОПЗЖ возглавляет брендовое имя, чемпион, спортивный деятель и медийное лицо. Правда, по Виннице достаточно серьезные позиции в «Украинской стратегии Гройсмана», хотя сам ее лидер лично не участвует в выборах. А также людей Порошенко. Ну и СН также пытается добиться результата.

Главная интрига по выборам в Киеве заключается в том, кто будет сражаться с Виталием Кличко во втором туре. Как Вы считаете, кто именно составит ему конкуренцию?

Я склоняюсь к тому, что все-таки Пальчевский выйдет во второй тур. Ранее я в этом сомневался и говорил, что еще могут быть претенденты. Но учитывая то, какой серьезный компромат в последнее время идет на последнего, думаю, что именно его сейчас рассматривают как реального игрока по выходу во второй тур. Не исключено, что за оставшееся время до выборов стоит ожидать и серьёзного вбрасывания компромата. В том числе, компромата и на Кличко. Потому что за Киев идет очень серьезная борьба. Так что нам всем необходимо приготовится к тому, что могут выбросить какие-то «черные» и другие архивы. Или просто пройдет черно-пиарная волна. Но если и будет второй тур, то выйдет Пальчевский.

Удастся ли Кличко вызвать на дебаты, чего отчаянно добиваются его соперники?

А зачем? Ему нет смысла. Он лидер избирательной гонки. Дебаты имеют свой инструментальный смысл, когда действительно надо поднапрячься и привлечь колеблющихся на свою сторону, чтоб вырваться вперед. Тогда, когда примерно равные кандидаты понимают, что дебаты — это шанс заполучить определенное преимущество. Если борьба идет за 1-2%, тогда они имеют смысл. А когда кандидат намного опережает своих соперников, то зачем делать подарок? Ведь соперникам выгодно получить долю пиара на этом фоне.

Например, как только партия СН выдвинула Верещук в кандидаты на мэра столицы, она сразу же позвала на дебаты Кличко. Это же специальный пиар-ход. Чтоб сразу поднять свои ставки, мол, «я с Кличком дебатирую». Понятно, что Кличко этого делать не будет. Зачем подыгрывать конкурентам, которые далеко позади. Поэтому в здравом уме никто никогда не будет рекомендовать фавориту избирательной гонки идти на дебаты и тем самым только поднимать рейтинги своим соперникам. Как говорят: «Не царское это дело», или «не фаворита это дело» делать подарки своим конкурентам, если у него такой отрыв. Если у Кличко 20% поддержки и как минимум отрыва между ним и тем, кто займет второе место. Дебаты — это не самоцель. Кличко и так впереди.

В своей избирательной кампании кандидаты начали активно выкладывать видеоролики в ТикТок. Насколько существенным может быть эффект от такой агитации?

Существенно никакой. Но какую-то молодежь, возможно, привлечет. На выборах все средства хороши. Просто необходимо осваивать все жанры и все возможные ресурсы для того, чтоб повлиять на избирателя. Что кандидаты и делают. Расчет на юношескую аудиторию. Возможно это и даст какие-то дополнительные голоса, но немного, и они явно нерешающие.

Какие еще технологии политической борьбы появились в рамках этой избирательной гонке, учитывая нестандартность ситуации? Что новенького?

Новые-старые клоны и клонирование. Троллинговая реклама. Посмотрите, как сейчас троллят рекламную кампанию СН «Україна – це ти». Но это палка двух концов. Вы можете троллить конкурента, тем самым, также повышаете его известность, привлекаете внимание к ситуации. Оригинальность есть, но вопрос в том, насколько она будет результативной. Также бордовый троллинг. Но о кардинально новом сегодня говорить не приходится. Остаются и традиционные методы влияния: «гречка», «яйца»… А теперь и маски. Потому что выборы проходят в ковидэпоху, значит маски также можно раздавать. Вот это, пожалуй, новое. Хотя люди предпочли бы не маски, а гречку.

Как Вы упомянули, одной из особенностей выборов является то, что они будут проходить по новым правилам. По открытым избирательным спискам. Какие подводные камни кроются в этих новых реалиях?

Это достаточно сложная система и ее будет тяжело понять простому избирателю. Соответственно, стоит ожидать, что будет много испорченных бюллетеней. Во-вторых, ситуация такая, что могут создаваться конфликты и скандалы даже внутри партий. Потому что человек может занимать последнее место в списке, а потом оказаться наверху в общепартийном списке. Очень много несуразностей. Поскольку есть общая первая часть и первая пятерка кандидатов. Есть региональные списки. И, например, тот, кто в общем центральном списке может занять десятое место может уступить тому, кто занял по региональным спискам первое место. Чтобы не углубляться в детали, скажу, что система очень запутанна, трудно сориентироваться, кому все-таки достанется депутатский мандат по результатам выборов в самой партии.

Раньше был закрытый список и все по порядку. 5% поддержки на выборах — значит 16 человек заходят в парламент. Теперь до конца непонятно, кто войдет в окончательный список депутатов от той или иной политической силы, потому что такого четкого закрепления не будет. А это провоцирует внутрипартийные скандалы и интриги, а также манипулирование со стороны партийного руководства этим процессом. В результате окажется очень много недовольных. Систему необходимо будет дальше отрабатывать. Как я уже говорил, эти выборы интересны тем, что они моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины.

А возможностей для самих фальсификаций на выборах теперь стало больше или меньше?

Во – первых, голосование проходит в условиях Covid. Соответственно, необходимо подумать о безопасности. Предусмотреть отдельную кабинку для тех, у кого температура. Но, очевидно, что много украинцев не придут на избирательные участки. Явка будет низкая. Видимо, поэтому и придумали ход с этим Опросом, чтоб повысить посещаемость. Но если явка будет низкая, значит неиспользованные бюллетени можно использовать для фальсификаций. Не говоря уже о том, что простые люди вряд ли разберутся, где нужно ставить галочку, поэтому будут спрашивать у членов комиссии, а те в свою очередь могут подтасовать в пользу той или иной стороны. В этом смысле, конечно, риск для разного рода манипуляций и фальсификаций остается.

Есть ли вероятность того, что выборы в местные советы и вовсе отменят из-за пандемии?

Однозначно, что нет. Если появился Опрос и об этом уже анонсировал президент Зеленский, значит отменять выборы никто не будет. Так что выборам быть. Уже поздно что-то менять.