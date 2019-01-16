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Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против «cолсберийских туристов»

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В Нацбанке пояснили, почему укрепилась гривна и рассказали о трех главных рисках для экономики страны, ЕС согласовал санкции для 4 офицеров ГРУ РФ, а суд в России оставил под арестом украинским моряков, — такими были главные новости сегодня, 16 января.
Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против cолсберийских туристов

Человек дня — украинский моряк Богдан Небелица, который сегодня, 16 января, празднует день рождения. Арестованному украинцу, старшему лейтенанту ВМСУ, исполнилось 25 лет. Адвокат Николай Полозов рассказал о том, что в 2014 году, в самый разгар «русской весны» в Крыму, он пел гимн Украины, фактически под дулами автоматов российских военнослужащих. Сейчас он также проявляет стойкость и твердость характера, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против «cолсберийских туристов»

Кроме того, 16 января, украинцы вспоминают украинских киборгов.

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против «cолсберийских туристов»

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Грузовик ВСУ попал под обстрел

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против «cолсберийских туристов»

На окраине поселка Троицкое на Луганщине под обстрел боевиков попал грузовик с военными. В результате этого ранения и получили десять украинских бойцов.

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Укрепление гривны

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против «cолсберийских туристов»

Глава НБУ Яков Смолий рассказал о том, что на протяжении прошлого года гривна укрепилась на 1,4 процента. Это произошло благодаря жесткой монетарной политике, благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках. Кроме того, в Национальном банке рассказали о том, что укрепление гривни позволило активнее пополнять международные резервы в течение 2018 года за счет покупки валюты на межбанковском рынке.

Риски для экономики Украины

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против «cолсберийских туристов»
Также, в НБУ назвали ряд внешних и внутренних рисков, которые смогут повлиять на действия регулятора в 2019 году. Первая причина — это военная агрессия со стороны РФ, которая набирает новых форм, и напряженная ситуация в акватории. Вторая — торговые войны и замедления мировой экономики. Третий риск, который тяжело контролировать — это ослабление интереса инвесторов к странам, которые развиваются.

Выборы — 2019

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против «cолсберийских туристов»

Народный депутат от БПП Ольга Богомолец подала документы в ЦИК для регистрации её кандидатом на президенский выборах. Кроме того, бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в ЦИК для регистрации его кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Санкции ЕС

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против «cолсберийских туристов»

Сегодня, 16 января, послы Европейского союза согласились ввести санкции против четырех офицеров ГРУ РФ. В частности, санкционные ограничения коснутся и разведчиков, обвиняемых Британией в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Метания Мей

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против «cолсберийских туристов»

Премьер Великобритании Тереза Мэй сегодня заявила о том, что британское правительство не будет продлевать срок действия статьи 50 Лиссабонского договора. В Лейбористской партии заявили о том, что есть большая вероятность того, что Лондону придется просить Европейский союз отложить дату Brexit.

Погода в Украине

Пришедший в нашу страну циклон Florenz принес не только новое похолодание, но и снегопады. Это стало причиной того, что украинцы еще активнее начали болеть гриппом.

16.01.2019 21:00:39
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