Итоги дня: Важное решение Трампа, победа в Гааге и разрушительные санкции за Азов

Главная » Политика » Итоги дня: Важное решение Трампа, победа в Гааге и разрушительные санкции за Азов Итоги дня: Важное решение Трампа, победа в Гааге и разрушительные санкции за Азов

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Трамп вводит чрезвычайное положение в США, в Гааге принято важное решение по иску против РФ, а Европейский союз ударил разрушительными санкциями по России, — такими были главные новости сегодня, 15 февраля.

Человек дня — Уильям Барр — опытный республиканский юрист. Сегодня стало известно о том, что он занял место генпрокурора Соединенных Штатов Америки. Стоит отметить, что в этом кресле он бывал и ранее, и не один раз, информируют Экономические Новости.



Чрезвычайное положение в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении в стране чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Мексикой. Этот важный шаг развяжет ему руки для новых действий. В частности, глава Белого дома сможет теперь перераспределить 8 миллиардов долларов. Сам Трамп поясняет свое решение желанием «противостоять вторжению в США наркотиков, торговцев людьми, преступников и банд всех типов».

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Конечно же, демократы не оценили решение Трампа и убеждены в том, что его декларация приведет к уничтожению Конституции. Политики считают, что кризиса на границе не существует. Этот шаг они назвали «захватом власти разочрованным лидером».

Суд в Гааге

Арбитражный суд в Гааге решил принять сторону государственного ПриватБанка в споре с Российской Федерацией по поводу захвата активов банка на территории оккупированного Крыма. В суде признали, что он обладает юрисдикцией относительно всех требований банка против РФ, что Россия нарушила обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, отобрав активы финансового учреждения в Крыму. Суд решил, что ПриватБанк имеет право на возмещение убытков от захвата в полном объеме. Речь идет о сумме, размером в более миллиарда долларов.

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Санкции против РФ

В ЕС согласовали санкции против восьми россиян в связи с агрессией Российской Федерации против Украины в Керченском проливе. Источники разных изданий сообщают о том, что людям из «черного списка» будет запрещен въезд на территорию Европы, а активы на территории ЕС будут заморожены.

Выборы-2019

ЦИК предварительно оценила количество избирателей на выборах главы государства 31 марта в 29 миллионов 897 тысяч 548 человек. Эта цифра не окончательна, так как может измениться в зависимости от количества временно перемещенных людей, которые решат отдать свой голос за нового лидера страны.

Убийство Гандзюк: за Мангера внесли деньги



За главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, внесли залог в сумме 2,5 миллиона.

Растаможка упрощена

В КМУ решили ускорить процедуру таможенного оформления автомобилей на еврономерах, на время отменив обязательную экологическую сертификацию таких авто. В свою очередь, лидер движения Авто Евро Силы Олег Ярошевич заявил о том, что на сегодня растаможено лишь около пяти процентов авто на еврономерах. По его словам, половину перерегистрированных машин ввезли дилеры, чтобы потом перепродать.

Неожиданное решение судью

Судья Сергей Каракашьян, который рассматривает дело по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука против главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун, удивил своим заявлением о самоотводе.

Погода в Украине



Этот уикенд в Украине будет по-весеннему теплым и солнечным. Днем местами температура достигнет девяти градусов тепла. Вместе с тем, местами ночью температура опустятся ниже нуля.