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Итоги дня: Мощное усиление Азовского моря, НАТО в Черном море и суд над Мангером

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НАТО в этом году должно сильно активизировать военное присутствие в Черном море, в ВСУ отчитались о плодах реформирования, а к Украине подкрадывается весна, — такими были главные новости сегодня, 14 февраля.
Итоги дня: Мощное усиление Азовского моря, НАТО в Черном море и суд над Мангером

Человек дня. 14 февраля — это день всех влюбленных. Тех, кто имеет нежное чувство в сердце ко второй половинке, родителям, детям, друзьям… К слову, социологический опрос показал, что 50 процентов украинцев планируют праздновать День святого Валентина, а для 41 процента сегодняшний день — это просто четверг, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Мощное усиление Азовского моря, НАТО в Черном море и суд над Мангером

НАТО в Черном море

Министр обороны Украины Степан Полторак по итогам встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, 14 февраля,заявил о том, что НАТО в этом году значительно активизирует военное присутствие в акватории Черного моря. Он также отметил, что союзники высоко оценили прогресс в выполнении Украиной нового закона о нацбезопасности.

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Усиление Азова

Итоги дня: Мощное усиление Азовского моря, НАТО в Черном море и суд над Мангером

На вооружение ВМС Украины в этом году поступит еще один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера «Кентавр». Кроме того, американцы в рамках международной помощи передали для защиты Украины два патрульных катера типа Island.

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Выборы 2019

Итоги дня: Мощное усиление Азовского моря, НАТО в Черном море и суд над Мангером

Глава МИД Украины Павел Климкин сказал о том, что больше шансов быть наблюдателями на президентских выборах в Украине у марсиан, нежели у россиян.

Обыски НАБУ

Итоги дня: Мощное усиление Азовского моря, НАТО в Черном море и суд над Мангером

Обыски НАБУ в помещениях НКРЭКУ, проведенные сегодня, состоялись в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления должностными лицами регулятора своим служебным положением при принятии решения о введении в действие так называемой формулы «Роттердам +».

Увеличение помощи

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки предлагают увеличить на 75 млн долларов смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете на этой год. В пресс-службе посольства рассказали о том, что в Конгрессе представили согласованный сенатом и палатой представителей проект «Закона об ассигновании Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год».

Цена жизни

Итоги дня: Мощное усиление Азовского моря, НАТО в Черном море и суд над Мангером

В прокуратуре говорят о том, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заплатил за убийство активистки Екатерины Ганзюк базой отдыха в Лазурном, которую сдает в аренду его юрист.
Погода в Украине

Итоги дня: Мощное усиление Азовского моря, НАТО в Черном море и суд над Мангером

Дыхание весны уже ощущается вовсю! Завтра, 15 февраля, мощный антициклон Dorit подсушит воздух в большинстве европейских стран. Там будет тепло и солнечно, а атмосферный фронт с севера пригонит в Украину облака. На юге и востоке страны будет солнечно и по-весеннему свежо.

14.02.2019 21:00:03
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