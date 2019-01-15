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Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне

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Председательствующая в Евросоюзе Румыния стала на сторону Украины, украинских моряков оставили под стражей, а на «темной стороне» Луны пророс хлопок, — такими были главные новости сегодня, 15 января.
Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне

Человек дня – — звезда Ким Кардашян, которая рассказала о своем четвертом ребенке. Она пришла на телешоу Watch What Happens Live вместе со своими сестрами Кортни и Хлои.ээ, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне

Новый союзник

У путинского газопровода за «черным понедельником» пришел «черный вторник». Ранее компаниям, замешанным в строительстве проекта, пришли «письма счастья» от американского посла, а теперь – Румыния, которая является предстедателем в ЕС, решила ускорить работу над правилами, ускоряющими блокировки «Северного потока-2».

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Выборы-2019

Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне

Председатель партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, лидер партии Наши Евгений Мураев и внефракционный народный депутат Виталий Куприй официально зарегистрированы кандидатами на пост президента Украины.

Погода в Украине

Ночь на среду будет морозной и не очень приятной. Местами температура опустится до десяти градусов. А вот уже завтра, 16 декабря, минусы будут не такими жесткими. На Западе – до минус трех, в столице – около двух мороза. Непродолжительное потепление придет в Киев только 18 января, но продержится оно совсем немного.

Хорошие новости

Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне

На обратной стороне Луны пророс хлопок! Казалось бы, фантастические слова, но это правда! Так, китайский аппарат «Чанъэ-4» похвастался успешным экспериментом. Это событие войдет в историю как первый успешный биоэксперимент на спутнике нашей планеты. В аппарате был не только хлопок, но именно ему больше всего понравилась темная сторона Луны.

15.01.2019 21:00:40
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