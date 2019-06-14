Минская безнадега. Когда на войне наживаются, она не прекращается

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«Война есть грабеж, торговля есть надувательство». Эти слова принадлежат одному из отцов-основателей США Бенджамину Франклину – тому самому, чей лучезарный лик изображен на стодолларовой купюре.

Как это ни печально, высказывание это – в части войны! – как нельзя лучше подходит к ситуации, которая сложилась вокруг войны на Донбассе. Похоже, очень многие у нас, в России и на неконтролируемой части хорошо зарабатывают на войне, а потому не заинтересованы в мире. Собственно, не так даже на войне как таковой, как на наличии так называемой экономической блокады и линии размежевания, которые позволяют заниматься контрабандой, а контрабанда всегда и везде является занятием прибыльным. Да и банальное мародерство во время войны никто не отменял, информируют Экономические Новости.

Наряду с агрессивной политикой Москвы, все это заводит в глухой и безнадежный тупик любые попытки урегулирования конфликта.

Похоже, именно поэтому, как только вернувшийся в переговорный процесс экс-президент Кучма заявил о снятии экономической блокады с ЛДНР, на него и на назначившего его Зеленского со стороны так называемых патриотов посыпались обвинения в «зраде». Хотя, как оказалось, Кучма ничего такого не предлагал, а наоборот, является скорее противником снятия блокады. Точно также обвинения в «зраде» посыпались на Кучму за якобы предложение не открывать огонь в ответ, хотя позднее стало известно, что ничего такого Кучма не говорил, точнее, говорил, но в том смысле, что от ответного огня должны воздерживаться обе стороны, чтобы не страдали мирные жители и не провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

«Танцы на зраде»

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Сие есть отнюдь не апологетика Кучмы, который в числе других несет прямую ответственность за возникновение социально-экономической базы сепаратизма. Но все же Кучма явных глупостей говорить не будет. Зато глупо и неадекватно выглядит пока еще генпрокурор Луценко, который в припадке служебного рвения по факту последних переговоров контактной группы в Минке возбудил сразу три уголовных дела – по финансированию терроризма (предложение снять блокаду), о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (предложение не стрелять в ответ на огонь противника) и по факту государственной измены (за все хорошее по совокупности).

Можно еще как-то понять толпу псевдопатриотов, устроивших на Банковой под окнами Зеленского перфоманс на тему «зрады» на основе слива в СМИ намеренно искаженной информации. Очень похоже на заказную акцию, за которой стоит уходящая власть (которая никак не уйдет!) и те, кто в войне на Донбассе имеет свой сугубо меркантильный интерес.

Но ведь чиновник в ранге генпрокурора, даже если фамилия этого «генпрокурора» Луценко, перед тем, как заявлять через фейсбук о возбуждении уголовных дел (что само по себе – бред!), должен не сливы в СМИ читать, а, как минимум, ознакомиться с тем, что реально говорили на последнем раунде переговоров в Минске, прежде всего, тот же Кучма. И тогда станет очевидной, мягко говоря, неадекватность возбуждения уголовных дел.

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О чем опять говорили в Минске

А в том, что никакой «зрады» не было, убедиться достаточно просто, изучив заявления фигурантов переговоров. Собственно, вообще ничего не было, кроме разве договоренности о разводе враждующих сторон в районе Станицы Луганской с 10 июня, но эта договоренность выполнена не была, как большинство предшествовавших.

Зеленский опять привлек ранее вышедшего из переговоров Кучму, надо полагать, потому, что больше просто некого. Нет другой фигуры, которую воспринимали бы одновременно сепаратисты, Москва и ОБСЕ. Причем нет ее не только у Зеленского, но ее вообще нет.

Зеленский еще до избрания озвучивал идею реанимации переговоров в Минске. Было объявлено, что в Минск украинская делегация привезла некую «дорожную карту», которая, тем не менее, озвучена не была. Позднее новоиспеченная пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что «план Зеленского» пока не оглашается и будет озвучен лишь тогда и постольку, когда и поскольку, вслед за сепаратистами и Москвой, его одобрят европейские участники нормандского формата, то есть Германия и Франция. Известно лишь, что план этот касается прекращения огня и обмена пленными. Очевидно, так Зеленский намерен обезопасить себя от нападок внутри страны. Вряд ли у Порошенко осмелятся сильно критиковать план Зеленского, если он будет одобрен Европой! Думается, одним из важнейших вопросов, который будет обсуждаться с Меркель и Макроном во время намеченного на ближайшее время визита Зеленского в Берлин и Париж, станет план по Донбассу, конечно, ежели таковой план у Зеленского имеют, а не просто тянут время.

Однако вернемся к последним переговорам в Минске.

После переговоров список обсуждавшихся вопросов был озвучен участниками встречи, в частности представителем России в контактной группе Борисом Грызловым. Это обмен пленными, включая моряков; прекращение огня, относительно чего готовится новое соглашение о перемирии, которое должны подписать на следующей встрече 19 июня; разведение сил в наиболее горячей точке, Станице Луганской, которое должно было начаться 10 июня и фактически уже сорвано.

Еще два вопроса касались снятия экономической блокады и запрет отвечать на обстрелы.

Представитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик заявил, что вопрос о снятии блокады был поднят представителями сепаратистских республик и поддержан российской стороной. То есть не Кучма был инициатором снятия блокады, а потому нечего ему «шить зраду». По словам Сайдика, Кучма только комментировал возможное снятие блокады, причем достаточно критически, из чего следует, что не он был инициатором этой идеи. Известно, что ранее Кучма возможность снятия блокады отвергал, а вот сепаратисты, наоборот, неоднократно предлагали блокаду отменить.

Кучма считает вопрос снятия блокады очень непростым. Прежде всего, ссылаясь на решение СНБО, Кучма заявил, что фактически никакой блокады нет, а имеет место «временный запрет на перемещение грузов через линию разграничения». По словам Кучмы, на каждых переговорах представители ЛДНР поднимают вопрос о снятии блокады, заинтересованы в этом и бывшие владельцы предприятий Донбасса, но не все, поскольку значительная часть предприятий разграблена. Прежде чем ставить вопрос о деблокаде и возврате предприятий, необходимо провести аудит предприятий, заявил Кучма.

А главное, по словам Кучмы, деблокада и возврат предприятий возможны только при условии возврата неконтролируемых территорий под юрисдикцию Украины, отмены их «национализации» в «республиках», отмены рублевой зоны на неконтролируемой территории.

Очевидно, что, как бы кто ни относился к Кучме, никакого «призыва к финансированию террористов» в его словах и действиях нет. Поэтому обвинения в «зраде» и скоропостижное возбуждение уголовных дел в данном случае являются политиканской суетой, спекуляциями с целью получения политических и, вполне возможно, сугубо материальных дивидендов.

То же самое можно сказать и о якобы предложении Кучмы в одностороннем порядке прекратить огонь и не отвечать на обстрелы со стороны сепаратистов и московских наемников. В пропагандистских целях фраза была вырвана из контекста, поскольку речь шла о прекращении огня с обеих сторон, что, кстати, является одним из главных положений Минских договоренностей. К тому же, по словам Кучмы, сепаратисты часто размещают огневые точки в густонаселенных местах, даже в школах и детсадах, фактически прикрываясь мирным населением. Очевидно, что ответные удары в этом случае ведут к новым жертвам среди мирного населения, к бесконечному продолжению кровопролития, наконец, это превращает население Донбасса во врагов Украины.

Словом, можно по разному относиться к Кучме и Зеленскому, но нельзя опускаться до грязных спекуляций на войне и трагедии, как это делают разного рода «патриоты», включая представителей Порошенко и так называемых порохоботов!

А Москва опять недовольна!

К тому же, и без этих спекуляций ситуация вокруг Донбасса и переговоров в Минске выглядит крайне сложной, что хорошо видно по реакции Москвы. Кремль продолжает настаивать на выполнении так называемой политической части Минских договоренностей, то есть на особом статусе Донбасса и амнистии участников сепаратистских вооруженных формирований.

Особый статус означает наличие собственных силовых органов, прокуратуры, вооруженных формирований. Амнистия в данном случае равносильна тому, чтобы простить особо тяжкие преступления, прежде всего, убийства. Режим такой «автономии» предлагается распространить и на ту часть территории Донецкой и Луганской областей, которая сейчас контролируется Украиной. Представители этой «автономии», явно направляемые из Москвы, должны заседать в Киеве в парламенте.

Выполнение этих условий означает ни что иное как дальнейшую утрату Украиной суверенитета и территориальной целостности, попрание основополагающего принципа неотвратимости наказания, особенно если речь идет об особо тяжких преступлениях.

Именно в таком виде предыдущая власть «большого патриота» Порошенко под давлением Москвы и Запада согласился подписать Минские соглашения. Очевидно, что выполнение таких условий есть капитуляция и «зрада» в чистом виде.

Зеленский и его администрация пока наотрез отказываются выполнять эти условия. Но на них будет давить Запад, прежде всего, Меркель, которая числит Минские договоренности чуть ли не своей заслугой.

Как это ни парадоксально, но пока идут боевые действия и имеет место экономическая блокада неконтролируемых территорий Донбасса, есть весомая причина эти условия не выполнять. Но ведь рано или поздно проблему придется решать, и перспективы выглядят пока что безнадежными.

Из Москвы устами различного рода прокремлевских «политологов» уже доносятся обвинения в том, что смена власти в Украине не привела к смене позиции в Минском переговорном процессе.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически заявил, что встреча Путина с Зеленским не состоится до тех пор, пока Украина не выполнит «договоренности по Минской линии», иными словами, не выполнит указанную политическую часть, означающую, повторим, дальнейшую утрату суверенитета и территориальной целостности.

В столь сложных условиях верхом цинизма являются спекуляции на войне в политических и сугубо меркантильных целях, каковые спекуляции в последние дни продемонстрировали различного рода «патриоты»!