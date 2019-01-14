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Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян

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Строители «Северного потока – 2» просят Меркель о защите, грипп продолжает уносить жизни украинцев, а больше половины россиян выступают за отставку правительства РФ, — такими были главные новости сегодня, 14 января.
Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян

Человек дня – мэр Гданьска Павел Адамович, сердце которого сегодня перестало биться. Вчера на мэра польского города Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом во время концерта. Мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, где он и умер, не приходя в сознание. Павел Адамович был товарищем Украины, его неоднократно называли лучшим мэром Польши, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян

Давление на Филарета

Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян

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Святейший Патриарх Филарет рассказал о том, что Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь Автокефальной вопреки яростному давлению со стороны РФ. Однако на этом там не успокоятся, потому, скорее всего, давление продолжится, и к нему надо быть готовым.

Выборы в Украине

Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян

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Правительство Украины в ближайшее время запросит у НАТО поддержки в вопросе проведения честных и прозрачных выборов. Основной упор в помощи необходимо сделать на пресечении вмешательства в ходе определения победителя выборов главы государства.

«Северный поток-2» под ударом

Строительные компании, которые задействованы в строительство «Северного потока-2», получили «письма счастья» от США и уже просят о защите Берлин. В письмах, которые разослал компаниям посол США, говорится о том, какое наказание их ждет, если они не откажутся от строительства газопровода в обход Украины.

Грипп-убийца

Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян

В Украине грипп продолжает уносить жизни. Так, за минувшие выходные болезнь унесла три жизни на Черниговщине, в столице умер врач. Также, медики рассказали о том, когда в стране будет пик болезни. Так, резкий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется тогда, когда дети и молодежь приступят к учебе, то есть — во второй половины января.

Настроения россиян

Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян

Больше 50 процентов россиян хотят отставки нынешнего правительства. Результаты опроса «Левада-центра» показали, что 53 процента граждан Российской Федерации выступают за отставку правительства. Отметим, что в ноябре 2016 года за отставку правительства выступали только 33% россиян.

Новая звезда Instagram

Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян

В Instagram становится всё более популярным… обычное яйцо! У него есть своя страница в социальной сети, а фотографию лайкнули уже более 25 миллионов раз. Такому успеху завидуют популярнейшие звезды и милейшие котики.

Погода в Украине

Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян

Завтра в Украине в некоторых регионах страны будет идти снег, на юге температура поднимется до пяти градусов тепла. А вот на востоке будут идти снег и дожди, температура будет варьироваться от восьми мороза и до пяти тепла. На Западе температура днём будет держаться на уровне нуля.

14.01.2019 21:00:15
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