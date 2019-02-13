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Итоги дня: «Азовские» санкции против РФ, и троллинг в ООН

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США и Евросоюз близки к согласованию «азовских» санкций против России, Ельченко в ООН посмеялся над вниманием РФ к выборам в Украине, а долги украинцев за электроэнергию превысили 33 миллиарда, — такими были главные новости Украины и мира сегодня, 13 февраля.
Итоги дня: Азовские санкции против РФ, и троллинг в ООН

Человек дня — постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, который в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине посмеялся над чрезмерным вниманием россиян к выборам в нашей стране. По его словам, сейчас складывается впечатление, что результаты выборов украинского президента для россиян важнее выборов собственного президента, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: «Азовские» санкции против РФ, и троллинг в ООН

Азовские санкции
Итоги дня: «Азовские» санкции против РФ, и троллинг в ООН

По информации дипломатических источников, США и Европейский союзе практические подошли к финишной черте в согласовании пакета санкций против Российской Федерации. Ограничения должны ввести из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Санкции могут ввести уже в ближайшие два месяца.

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Выборы-2019

В ЦИК уже утвердили перечень округов, где будут проводиться президентские президента Украины 31 марта. В Донецкой области выборы будут проводиться в 12 из 21 избирательного округа, а на Луганщине — в шести из одиннадцати округов.

Долги украинцев

Читайте: Итоги дня: Заход мощного оружия на Донбасс, обращение Епифания к РПЦ и газовый удар в спину

Итоги дня: «Азовские» санкции против РФ, и троллинг в ООН

За прошлый год задолженность украинцев за электроэнергию увеличилась с 28,9 млрд грн до 33,6 млрд или на 16 процентов. В физическом выражении потребление электроэнергии в стране за 2018 год составило 105,156 миллиардов кВт-ч, а это на 0,2 процентов больше, чем годом ранее.

Обвинения Мангера

Итоги дня: «Азовские» санкции против РФ, и троллинг в ООН

В среду, 13 февраля, во время заседания суда Владислав Мангер заявил о том, что считает главу Департамента СБУ Данила Доценко организатором нападения на активистку Катю Гандзюк. В свою очередь, В СБУ говорят, что председатель Херсонского областного совета просто хочет нивелировать доказательства и добиться передачи дела другому правоохранительному органу.

Хорошие новости

За прошлый год Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал 622 рекорда среди жителей нашей страны, среди которых 480 — национальные. Традиционно, украинцы сильны в сфере «Спорт и игры», а также «Кулинария».

13.02.2019 21:00:26
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