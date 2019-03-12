Итоги дня: Разоблачение агентурной сети Генштаба РФ, старт монетизации и крымская катастрофа

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В Крыму зафиксирован новый выброс химических веществ, в СБУ заявили о разоблачении агентурной сети Генштаба России на Донбассе, а в Украине начали на руки отдавать субсидии, — такими были главные новости сегодня, 12 марта.

Человек дня — Сергей Кривонос, которого сегодня, 12 марта, назначили заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вместо уволенного ранее Олега Гладковского. До этого он занимал должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Сергей Кривонос выдвигался кандидатом в президенты, но решил отказаться от борьбы, поддержав действующего президента Петра Порошенко. Также, он сделал предупреждение «подлым крысам», которые воюют в армии, информируют Экономические Новости.

Разоблачение агентурной сети на Донбассе

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В СБУ заявили о том, что разоблачили агентурную сеть Главного управления Генштаба Российской Федерации на подконтрольных украинской власти территориях восточной Украины. Сообщается о том, что составе подразделения «Сапфир» было 15 идентифицированных членов незаконного вооруженного формирования «народной милиции «ЛНР».

Химвыборос в Крыму

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В оккупированном Красноперекопске на территории крымского полуострова зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлористого водорода в воздухе.

Жесткое решение по РФ

Сегодня важный день, который стал началом конца сотрудничества. Так, в Европарламенте заявил, что Российская Федерация больше не стратегический партнер ЕС, потому Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года необходимо пересмотреть. Резолюцию об этом приняли сегодня, 12 марта, на пленарной сессии в Страсбурге. «За» проголосовали 402 депутата, 163 евродепутата оказались «против», а еще 89 – воздержались от голосования.

Депутаты в зоне риска

Прокуратура передала Генеральную прокуратуру представления на снятие неприкосновенности с двух нардепов — Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.

«Живые деньги»

С сегодняшнего дня субсидианти, которые не являются пенсионерами, начинают получить субсидии в Ощадбанке «живыми» деньгами. Особого ажиотажа в банках не наблюдается, люди с опаской относятся к новшеству, хотя и одобряют его. Люди, которые уже имеет счет в банке, сразу получат на карту сэкономленные деньги. Остальным субсидиантам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или же в контакт-центре банка.

Погода в Украине: когда потеплеет?

Сегодня, 12 марта, жители некоторых городов были удивлены выпавшим снегом. Синоптики сообщают о том, что потеплеть должно уже через несколько дней. Вместе с тем, украинцев ожидает еще две волны похолодания, а стабильное потепление придёт в страну только 25 марта.