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Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

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Госреестр избирателей рассказал, как проголосовать не по прописке, у Порошенко прокомментировали увольнение Аласании, а жителям столицы увеличили тарифы на воду, — такими были главные новости сегодня, 1 февраля.
Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

Человек дня — Зураб Аласания. Вчера стало известно о том, что Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о его досрочном увольнении. Сегодня это решение активно обсуждают украинцы. В Администрации президента, комментируя это решение, заявили, что Петр Порошенко поддерживает Общественное вещание, но в детали вдаваться не стали, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

Выборы 2019

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

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В пресс-службе Госреестра избирателей рассказали о том, что граждане, которые учатся, работают или живут не по месту их регистрации, могут принять участие в выборах президента, временно изменив место для голосования. Чтобы изменить адрес, избирателю необходимо лично подать соответствующее заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей с указанием участка или адреса, по которому он желает проголосовать.

Новые санкции

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине заявил о том, что Россия не останется безнаказанной за захват украинских моряков в Керченском проливе. Он анонсировал новые санкции со стороны США и ЕС. Дипломат рассказал о том, пока никаких решений нет, но эти решения могут принять уже в этом месяцу, накануне годовщины аннексии крымского полустрова.

Последний шанс России

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

В Белом доме заявили о последнем шансе Российской Федерции по ракетам. В Вашингтоне не считают, что несут ответственность за возможную гонку вооружений в случае их выхода из Договора. Представитель Администрации заявил о том, что это вопрос международного права, последний шанс для России.

Новые тарифы

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тариф на водоотведение и водоснабжение для «Киевводоканала» на 11,5 процентов. Так, с первого февраля тарифы выросли до 21,756 гривен за кубометр.

01.02.2019 21:00:11
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