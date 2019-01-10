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Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко серьезно пригрозил России, Япония имеет серьезные претензии по поводу Курильских островов, а грипп продолжает убивать украинцев, — такими были главные новости сегодня, 10 января.
Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко

Человек дняЕвгений Кравцов, который теперь полноценно возглавил акционерное общество «Укрзализныця». До этого он исполнял обязанности главы правления национального перевозчика. Глава украинского правительства Владимир Гройсман отметил, что от «Укрзализныци» ожидают получения более качественного сервиса, а глобальная задача компании – перевезти все, что было произведено на внутреннем рынке, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко

Слово Батьки

Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, что РФ может потерять «единственного союзника» на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Кроме того, он опять призвал правительство «не преувеличивать проблемы, связанные с потерями бюджета его страны из-за налогового маневра в России». Кроме того, президент Лукашенко заявил о том, что разговоры об объединении Беларуси с Российской Федерацией глупые и притянутые за уши.

Приключения Томоса

Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко

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Томос об автокефалии из Турции вернули в Украину и увезли в Ровно, где в храме проходит молебен с участием президента Украины Петра Порошенко и Филарета.

ТОП-олигархи и Манафорт

Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко

Известные украинские олигархи Сергей Левочкин и Ринат Ахметов, скорее всего, получали от бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта данные соцопросов, которые напрямую связаны с выборами президента в США 2016 года.

Позиция Японии

Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко

Японское правительство намерено продвигать переговорный процесс с РФ по проблеме мирного договора между странами «в спокойной обстановке». Так, правительство Японии продолжит плотный переговорный процесс в рамках своей базисной позиции — решение территориальной проблемы и последующее за ним заключение мирного договора

Грипп атакует

Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко

С начала этого года от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А, в Украине уже умерли пять человек. За весь сезон эта болезнь унесла уже тринадцать жизней. Специалисты ЦОС советуют сделать прививку, а также — оперативно обращаться к специалистам.

10.01.2019 21:00:22
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