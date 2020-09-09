Гаубица армии США впервые сбила крылатую ракету

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ВВС и армия США провели уникальное испытание, чтобы продемонстрировать возможности управляемого снаряда нового поколения, получившего название Hypervelocity Projectile (HVP).

Ссылаясь на помощника министра ВВС США по закупкам Уилла Ропера, журнал Air Force Magazine сообщает, что гаубица Army Paladin впервые сбила крылатую ракету., информирует enovosty.com/news.

Согласно отчету, бомбардировщики ВВС США, выдавая себя за вражеские самолеты, обстреляли воздушную цель BQM-167 Skeeter, имитирующую крылатую ракету. После этого армейская гаубица Paladin выстрелила с помощью новой системы вооружения Hyper Velocity Gun, разработанной Управлением стратегических возможностей, впервые сбив крылатую ракету.

«Для протокола, гаубица Paladin сбивает крылатые ракеты. Это просто потрясающе», — сказал Ропер. «Это фантастика, как в видеоигре. Нельзя сбивать крылатую ракету танком. Но вы можете сделать это, если ваш снаряд достаточно умен, а снаряд, который мы используем для этой системы, чрезвычайно умен».

HVP — это обычный управляемый снаряд следующего поколения с низким лобовым сопротивлением, способный выполнять несколько задач для ряда орудийных систем.

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Аэродинамический дизайн HVP с низким лобовым сопротивлением обеспечивает высокую скорость, маневренность и сокращает время достижения цели. Эти атрибуты в сочетании с точной электроникой наведения обеспечивают недорогую эффективность миссии против текущих угроз и способность адаптироваться к воздушным и наземным угрозам будущего.

Благодаря высокоскоростной компактной конструкции отпадает необходимость в ракетном двигателе для увеличения дальности стрельбы. Стрельба меньшими и более точными снарядами снижает вероятность сопутствующих повреждений и повышает безопасность на борту.

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Источник: Defence-blog