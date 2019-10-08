Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике

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Вручена Нобелевская премия-2019. Ее владельцами стали ученые, совершившие открытия в области физической космологии и экзопланет.

В Нобелевском комитете назвали имена лауреатов Нобелевской премии по физике. В 2019 году престижную премию вручили Джеймсу Пиблзу, совершившему открытие в физической космологии. Также награды получили Мишель Майор и Дидье Кело, открывшие экзопланеты на орбите далекой звезды, похожей на наше Солнце, информирует enovosty.com/news.

Пиблзу на данный момент 84 года. Последние 20 лет он занимался созданием своей теории. В Нобелевском комитете заявили, что его открытие станет «базовым в современном понимании истории Вселенной». В работе Джеймса, если говорить простым языком, речь идет о математическом моделировании «обычного вещества», темной энергии и темной материи во Вселенной.

Жители Швейцарии Мишель Майор (77 лет) и Дидье Кело (53 года) еще в 1995 году открыли первую планету, расположенную не в нашей Солнечной системе. Ох открытие стало революционным и положило начало эре экзопланет. На данный момент известно уже о существовании 4 тыс. таких небесных тел.

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