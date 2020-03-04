Boeing представил концепцию разведывательного вертолета Future Attack для армии США

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Boeing выпустил первые кадры своей концепции разведывательного вертолета Future Attack.

Boeing предлагает армии США гибкую, полностью интегрированную, специально разработанную систему для конкурса прототипов самолетов-разведчиков будущего (FARA), информирует enovosty.com/news.

Boeing FARA предназначен для удовлетворения текущих потребностей армии, в то время как они развиваются по мере изменения технологий и миссий. Тяговый вертолет с одним ротором может похвастаться основным винтом из шести лопастей и еще двумя винтами в хвосте, одним двигателем, тандемным сидением и модульной современной кабиной с реконфигурируемым дисплеем большой площади и автономными возможностями.

«Мы предлагаем больше, чем вертолет — мы предлагаем доступную и полностью интегрированную систему для армии и миссий будущего. Мы объединили инновации, изобретательность и проверенный опыт вертолетной техники с обширными испытаниями и расширенным анализом, чтобы предложить очень убедительное решение», — сказал Марк Черри, вице-президент и генеральный менеджер компании Phantom Works, входящей в Boeing.

Конструкция fly-by-wire использует более чем 65-летний опыт работы на вертолетах, проверенные передовые и аддитивные технологии производства, а также единообразие продукции, снижая риски и затраты. Система обеспечит бесперебойную способность в рамках армейской экосистемы проводить дальние прецизионные стрельбы и эффекты воздушного запуска.

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«Мы выслушали представителей армии, оценили все альтернативы и оптимизировали нашу конструкцию, чтобы предоставить воздушное средство, соответствующее требованиям», — сказал Шейн Опеншоу, руководитель программы Boeing FARA. «Мы предлагаем очень надежный, устойчивый и гибкий вертолет с акцентом на безопасность в будущем сражении».

FARA восполнит критический пробел в армейской авиации для передовых возможностей легкой атаки и разведки, которые ранее брал на себя ныне списанный Bell OH-58D Kiowa Warrior.

Источник: Defence-blog