Boeing представил концепцию разведывательного вертолета Future Attack для армии США

Boeing выпустил первые кадры своей концепции разведывательного вертолета Future Attack.

Boeing предлагает армии США гибкую, полностью интегрированную, специально разработанную систему для конкурса прототипов самолетов-разведчиков будущего (FARA), информирует enovosty.com/news.

Boeing FARA предназначен для удовлетворения текущих потребностей армии, в то время как они развиваются по мере изменения технологий и миссий. Тяговый вертолет с одним ротором может похвастаться основным винтом из шести лопастей и еще двумя винтами в хвосте, одним двигателем, тандемным сидением и модульной современной кабиной с реконфигурируемым дисплеем большой площади и автономными возможностями.

«Мы предлагаем больше, чем вертолет — мы предлагаем доступную и полностью интегрированную систему для армии и миссий будущего. Мы объединили инновации, изобретательность и проверенный опыт вертолетной техники с обширными испытаниями и расширенным анализом, чтобы предложить очень убедительное решение», — сказал Марк Черри, вице-президент и генеральный менеджер компании Phantom Works, входящей в Boeing.

Конструкция fly-by-wire использует более чем 65-летний опыт работы на вертолетах, проверенные передовые и аддитивные технологии производства, а также единообразие продукции, снижая риски и затраты. Система обеспечит бесперебойную способность в рамках армейской экосистемы проводить дальние прецизионные стрельбы и эффекты воздушного запуска.

Читайте: Boeing поделился кадрами с первого полета CMV-22B (ВИДЕО)

«Мы выслушали представителей армии, оценили все альтернативы и оптимизировали нашу конструкцию, чтобы предоставить воздушное средство, соответствующее требованиям», — сказал Шейн Опеншоу, руководитель программы Boeing FARA. «Мы предлагаем очень надежный, устойчивый и гибкий вертолет с акцентом на безопасность в будущем сражении».

FARA восполнит критический пробел в армейской авиации для передовых возможностей легкой атаки и разведки, которые ранее брал на себя ныне списанный Bell OH-58D Kiowa Warrior.

Take a look at #BoeingFARA! This agile helicopter is purpose-built for the @USArmy’s evolving missions. pic.twitter.com/0JeHzrQqdT

Читайте: Котрразведка СБУ предотвратила вывоз товаров военного назначения в РФ

— Boeing Defense (@BoeingDefense) March 3, 2020