NASA запечатлело смерть галактики (ФОТО)

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Ученым NASA удалось добыть снимки исчезающей галактики, расположенной в скоплении Волос Вероники.

Фото были получены с помощью телескопа Hubble и обнародованы на официальном ресурсе космического американского агентства NASA, информирует enovosty.com/news.

Специалисты рассказали, что им удалось увидеть, как умирает спиральная галактика D100. Добавим, что она расположилась в скоплении Волос Вероники (находится на расстоянии 320 млн световых лет от нас). В данном скоплении «живет» около тысячи галактик.

Одна из них — D100 — умирает. Свидетельством данному процессу является резкая потеря газа, который нужен для воспроизведения новых звезд.

На снимках видно, как галактика неимоверно быстро мчится в центр скопления. За ней тянется длиннющий водородный хвост, в состав которого входит и различная пыль.

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Астрофизик Уильям Крамер сообщил, что D100 наглядно демонстрирует то, что происходит в больших кластерах, когда галактика умирает и превращается в длинный красный шлейф.

Справка. Hubble является автоматической огромной обсерваторией, находящейся на орбите нашей планете. Свое имя она получила от известного астронома и космолога Эдвина Хаббла. Именно этот человек первым изменил подход к Вселенной: он подтвердил, что кроме Млечного Пути существуют другие мира.