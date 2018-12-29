РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

29.12.2018 г.
09:25Jetpack Aviation проведет первую в истории гонку на реактивных ранцах (ВИДЕО)
28.12.2018 г.
15:00Из иголок новогодних елок будут делать подсластители для продуктов
14:35В Южной Корее построили подводную лодку с литий-ионными батареями
14:07Событие для мирового авиастроения: Компании Sikorsky и Boeing представили многоцелевой вертолет будущего
13:14В Сети появились изображения нового смартфона Motorola P40 с «дырявым» экраном (ФОТО)
27.12.2018 г.
15:42Sikorsky и Boeing продемонстрировали свой сверхскоростной военный вертолет (ФОТО, ВИДЕО)
14:05Ученые: Почему магнитное поле Земли начало ослабевать
Все новости технологий

Аналитика

28.12.2018111

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена
Украинцы назвали главное событие и политика уходящего года, в Украине сократились долги по зарплатам,
28.12.2018429

Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го

Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го
Международные события в уходящем 2018 году были столь насыщены и разнообразны, что очень трудно составить хотя бы тезисную картину произошедшего за истекшие ...
27.12.2018447

Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС

Итоги дня: Отставка мирового полицейского, освобождение серой зоны и перемирие в зоне ООС
В ТКГ согласовали перемирие в зоне ООС, США больше не намерены быть мировым полицейским, а Кабинет министров Украины принял решение о создании Национального ...

Последние новости

29.12.2018 г.
10:48 "Думали, что вышла в Житомире": В ''Дизель Шоу'' рассказали о смерти Марины Поплавской
09:53 Основатель Oracle занял должность независимого директора Tesla
09:25 Jetpack Aviation проведет первую в истории гонку на реактивных ранцах (ВИДЕО)
08:58 Сегодня вступает в силу решение ЕС о продлении санкций против России
08:35 В Укргидрометцентре составили прогноз погоды на новогодние выходные
08:10 Трамп: США прекращают финансовую поддержку трех стран
08:00 «Празднуйте спокойно – мы всегда на защите»: командующий ОС обратился к украинцам
07:45 В Минэкологии подсчитали количество туристов, посетивших Чернобыльскую зону
07:20 Сегодня в оккупированном Донбассе начался режим тишины
28.12.2018 г.
22:40 В столичном детсаду малыша ударило током
22:00 Эксперты объяснили вред традиции загадывать желание под бой курантов
20:53 В Египте взорвали туристический автобус
20:45 Розенко сообщил о повышении пенсий 2 миллионам человек с 1 января
20:40 В Харькове от гриппа умер младенец
20:21 В Ощадбанке рассказали о механизме монетизации субсидий
20:00 Ученые рассказали, когда наступит всемирный потоп
19:53 Reuters: Хакеры похитили информацию о северокорейских перебежчиках
19:30 Стало известно, когда во всех школах проведут интернет
19:26 Новые требования НБУ к банкам на вкладчиках и заемщиках никак не отразятся, - Дмитрий Боярчук
18:23 Митрополит Епифаний сообщил о возможном переносе даты Рождества
17:54 Сирийский сюрприз: как телефонный звонок Трампа изменил войну
17:23 Резолюции ООН загоняют Россию в угол и превращают страну-агрессора в изгоя, - Джемилев
16:53 Военно-морской флот США "напрягает мышцы" в Арктике: Конфликтная ситуация нарастает
16:22 ВСУ: Кадровой службе военного духовенства удалось обеспечить проведение 4883 ротаций священнослужителей
15:44 The Washington Times: Китай планирует захватить мир
15:04 Сказочный “Авангард” от “сказочного” Путина, - Злой Одессит
15:00 Из иголок новогодних елок будут делать подсластители для продуктов
14:58 Ахметов не виновен – журналист издания «Наші гроші»
14:45 Ученые выяснили, как алкоголь влияет на нервные клетки
14:35 В Южной Корее построили подводную лодку с литий-ионными батареями
14:21 "Работает на 99,9%": Дональд Трамп похвалил пограничную стену, возведенную Израилем
14:15 Япония бьет рекорды по количеству смертных приговоров
14:07 Событие для мирового авиастроения: Компании Sikorsky и Boeing представили многоцелевой вертолет будущего
14:00 В Киеве избили известного украинского певца
13:59 Поститься стало значительно дороже: Что происходило с ценами в Украине
13:58 Тимошенко сможет создать в Украине экономическое чудо, - Крулько
13:57 Назвали причину ночных кошмаров
13:53 На территории Киево-Печерской Лавры начали строить казармы
13:47 Диетологи составили список продуктов, вред которых сильно преувеличен
13:46 Украинские банки показали рекордную прибыль
13:40 Скандал в королевской семье: Меган Маркл уличили в курении марихуаны
13:40 ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ
13:26 Доллар летит вверх. Никто его не сдерживает
13:18 В украинских аэропортах началась массовая задержка и отмена рейсов
13:14 В Сети появились изображения нового смартфона Motorola P40 с «дырявым» экраном (ФОТО)
13:11 Доказано, что жизнь после смерти продолжается
13:09 Учёные назвали 7 вещей, которые увеличивают риск возникновения рака
12:53 76-летний миллиардер из Нью-Йорка будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году
12:49 Монополий на рынке производства электроэнергии в Украине нет - АМКУ
12:34 Найден секретный тоннель нацистов
12:19 Ангела Меркель готовилась к своей первой встрече с Трампом, изучая его интервью журналу Playboy
12:01 «Мы должны защитить наших детей»: Главный хирург США рассказал об опасности электронных сигарет
11:57 Какими будут средние зарплаты в новом году
11:43 Банки вывернут на изнанку. Финансисты больше не смогут прятать подноготную
11:20 Цена на нефть внезапно рухнула после резкого взлета
10:50 Военный эксперт рассказал, зачем Путин создал «ДНР-ЛНР»
10:41 Американские биржи побили рекорд роста за 9,5 лет. Что повлияло на позитивные настроения участников рынка?
10:18 В Украине появится литовско-польско-украинская воинская часть
10:06 Эр-Рияд сменил главу МИД под влиянием Путина, - WE
10:05 У Минобороны РФ появилась одна проблема, - мнение
Все новости »

Jetpack Aviation проведет первую в истории гонку на реактивных ранцах (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Jetpack Aviation проведет первую в истории гонку на реактивных ранцах (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Корпорация Jetpack Aviation анонсировала первую в истории человечества гонку на реактивных ранцах. Она запланирована на 2019 год.

Сейчас представители Jetpack Aviation активно приглашают других создателей реактивных ранцев и досок к сотрудничеству в проведении первой гонки нового типа, информирует enovosty.com/news.

Решение организовать такое соревнование было взвешенным и продуманным. Специалисты провели тестовые полеты нескольких людей, находящихся рядом. Летали они с помощью реактивных ранцев на спине. Данный эксперимент продемонстрировал, что летающие реактивные аппараты безопасны для одновременного использования. Поэтому Jetpack Aviation официально объявила о начале подготовки к гонкам.

Точная дата соревнований пока не называется. Однако известно, что событие запанировано на следующий 2019 год.

Читайте: Мажоры бесятся: В Сети показали видео дикого развлечения богачей

Jetpack Aviation является одной из немногих компаний, занимающихся созданием реактивных ранцев. Недавно она продемонстрировала миру свое новое творение – компактный ранец JB11, который помогает человеку разогнаться до скорости 220 км/ч. На случай экстремальной ситуации в «портфель» укомплектован парашют. JB11 настолько прост в управлении, что человек без подготовки, по словам разработчиков, способен освоить правила управления всего за один день.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 212

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена
Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го
Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС
Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса
Дональд Трамп на пути к импичменту
Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине
Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ
Итоги дня: Уход "Бешеного пса", суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ
Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов
Все статьи


Читайте также

В Сети опубликовали кадры невероятного полета с реактивным ранцем (ВИДЕО)
 Мажоры бесятся: В Сети показали видео дикого развлечения богачей
Американская компания представила новую модель реактивного ранца (ВИДЕО)
 Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии
Это интересно: как сурок победил в гонке с велосипедистом (ВИДЕО)
 Мир входит в новую фазу гонки вооружений, - эксперт-международник
Три человека с реактивными ранцами полетали рядом с самолетами (ВИДЕО)
 Реактивный ранец уже через год поступит в продажу (ВИДЕО)

Армия

Комплекс радиоподавления линий управления авиацией «Лиман»
Беспилотный летательный аппарат Camcopter S-100 (Австрия)
Бронетранспортер VAB (Франция)
Боевой дистанционно управляемый многофункциональный комплекс «Пиранья»
Вся армия    >>

Персоны

Константин
КАГАЛОВСКИЙ
Савик
ШУСТЕР
Александр
ЯРОСЛАВСКИЙ
Вагит
АЛЕКПЕРОВ
Все персоны    >>


Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Свобода слова под угрозой: IT отрасль против создания аналога «Роскомнадзора» в Украине

Искусственный интеллект, спутниковая связь и роботы: какими будут армии будущего

«Цукерберг – не говнюк»: что скрывается за личностью известного миллиардера

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

В Украине резко возросло количество электрозаправок: как и где зарядить свой электрокар

Рейтинг YouTube на 28 марта: ТОП-10 популярных роликов про авто

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 