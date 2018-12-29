Jetpack Aviation проведет первую в истории гонку на реактивных ранцах (ВИДЕО)

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Корпорация Jetpack Aviation анонсировала первую в истории человечества гонку на реактивных ранцах. Она запланирована на 2019 год.

Сейчас представители Jetpack Aviation активно приглашают других создателей реактивных ранцев и досок к сотрудничеству в проведении первой гонки нового типа, информирует enovosty.com/news.

Решение организовать такое соревнование было взвешенным и продуманным. Специалисты провели тестовые полеты нескольких людей, находящихся рядом. Летали они с помощью реактивных ранцев на спине. Данный эксперимент продемонстрировал, что летающие реактивные аппараты безопасны для одновременного использования. Поэтому Jetpack Aviation официально объявила о начале подготовки к гонкам.

Точная дата соревнований пока не называется. Однако известно, что событие запанировано на следующий 2019 год.

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Jetpack Aviation является одной из немногих компаний, занимающихся созданием реактивных ранцев. Недавно она продемонстрировала миру свое новое творение – компактный ранец JB11, который помогает человеку разогнаться до скорости 220 км/ч. На случай экстремальной ситуации в «портфель» укомплектован парашют. JB11 настолько прост в управлении, что человек без подготовки, по словам разработчиков, способен освоить правила управления всего за один день.