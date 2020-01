Репортер The New York Times стал жертвой шпионского ПО, которое использовалось для взлома телефона Джеффа Безоса

Репортер The New York Times, который освещает Саудовскую Аравию, сказал, что он получил текстовое сообщение на арабском языке со ссылкой на подозрительный веб-сайт.

Журналист The New York Times заявил, что у него есть основания полагать, что Саудовская Аравия преследует его. Об этом он написал в отчете, опубликованном во вторник, информирует enovosty.com/news.

В июне 2018 года Бен Хаббард, руководитель бейрутского филиала The Times, освещавший ситуацию в Саудовской Аравии, получил подозрительное письмо, в котором содержалось сообщение на арабском языке и ссылка на «arabnews365.com». После проверки сообщения экспертами по безопасности Хаббард определил, что ссылка содержит шпионское ПО и, вероятно, происходит из Саудовской Аравии.

Хаббард получил подозрительное текстовое сообщение через месяц после того, как генеральный директор Amazon Джефф Безос получил сообщение в WhatsApp от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, которым на его телефон установилась вредоносная шпионская программа. В этом месяце эксперты ООН заявили, что, по их мнению, наследный принц Мухаммед несет ответственность за взлом телефона Безоса, и призвали провести расследование, — сообщает BBC.

Правительство Саудовской Аравии неоднократно принимало ответные меры против журналистов, которые критикуют его. В докладе ООН говорится, что наследный принц Мухаммед, скорее всего, преследует Безоса, потому что Безос владеет The Washington Post. Джамаль Хашогги, саудовский диссидент и журналист The Washington Post, был убит саудовскими агентами в октябре 2018 года в Стамбуле, и расследование ЦРУ установило, что наследный принц лично приказал его убить. The Washington Post критиковала правительство Саудовской Аравии после нападения.

Хаббард не переходил по ссылке на arabnews365.com, и сказал, что эксперты позже решили, что его телефон не был взломан. Но Хаббард чувствовал, что попытка взлома «не менее страшна по своим последствиям».

«Это еще один пример того, как журналисты становятся жертвами своей работы. Усилия по запугиванию журналистов и потенциальных источников должны вызывать беспокойство у всех. Мы будем по-прежнему сосредоточены на нашей миссии — искать правду и помогать людям понять мир», — сказал он.

Эксперты из Citizen Lab из Университета Торонто определили, что Хаббард стал жертвой программного обеспечения, созданного NSO Group, тайной израильской шпионской фирмой. Следователи ООН также пришли к выводу, что NSO Group скорее всего предоставила технологию, используемую для взлома телефона Безоса.

