Вооружение продолжается: Норвегия получила три новейших истребителя F-35

Норвегия получила свой первый F-35 три года назад.

Три новых многоцелевых самолета F-35A Королевских норвежских военно-воздушных сил (RoNAF) приземлились на станции ВВС Орланд в центральной Норвегии 26 мая после более чем 10 часов полета из Соединенных Штатов.

«Три новейших версии для увеличения парка самолетов-истребителей F-35 в Норвегии прибыли сегодня вечером на главную воздушную станцию ​​Орланд в 21:57 по местному времени», — говорится в сообщении. «Через несколько лет, в 2025 году, F-35 выйдут на полную боевую готовность».

Норвегия является четвертой страной после США, Израиля и Италии, получившей истребители F-35.

Норвегия присоединилась к программе F-35 в качестве партнера на этапе разработки и демонстрации системы. В ноябре 2008 года норвежское правительство выбрало F-35 в качестве замены для парка F-16. А в сентябре 2015 года первый F-35A был представлен правительственным чиновникам Норвегии и США и руководству Lockheed Martin на официальной церемонии на заводе Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас.

The three newest editions to Norways increasing fleet of F-35 fighter aircraft arrived at Ørland main airstation tonight at 21:57 local time. In a few years, in 2025, the F-35s will reach full operational capability. pic.twitter.com/7BtKvQQhqK

— Luftforsvaret (@Luftforsvaret) May 26, 2020