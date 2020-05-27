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Вооружение продолжается: Норвегия получила три новейших истребителя F-35

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Норвегия получила свой первый F-35 три года назад. 

Три новых многоцелевых самолета F-35A Королевских норвежских военно-воздушных сил (RoNAF) приземлились на станции ВВС Орланд в центральной Норвегии 26 мая после более чем 10 часов полета из Соединенных Штатов.

«Три новейших версии для увеличения парка самолетов-истребителей F-35 в Норвегии прибыли сегодня вечером на главную воздушную станцию ​​Орланд в 21:57 по местному времени», — говорится в сообщении. «Через несколько лет, в 2025 году, F-35 выйдут на полную боевую готовность».

Норвегия является четвертой страной после США, Израиля и Италии, получившей истребители F-35.

Норвегия присоединилась к программе F-35 в качестве партнера на этапе разработки и демонстрации системы. В ноябре 2008 года норвежское правительство выбрало F-35 в качестве замены для парка F-16. А в сентябре 2015 года первый F-35A был представлен правительственным чиновникам Норвегии и США и руководству Lockheed Martin на официальной церемонии на заводе Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас.

В настоящее время в стране насчитывается 15 истребителей-невидимок пятого поколения, но она планирует расширить свой флот до 52 к 2025 году, после чего все норвежские F-16 будут выведены из эксплуатации.

Программа F-35 долгое время страдала от перерасхода средств, задержек и нехватки запчастей во всем мире. Однако, по словам официальных лиц США, расходы снижаются, и самолет будет самым передовым в мире.

Помимо Соединенных Штатов, эти самолеты покупают еще 11 стран.

Источник: Defence-blog


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 11

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