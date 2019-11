NASA смоделировало эволюцию галактик и межгалактических облаков (ВИДЕО)

NASA смоделировало эволюцию галактик и межгалактических облаков (ВИДЕО)

Космическое агентство NASA представило видеосимуляцию жизни галактики и межгалактического газа на протяжении 13 млрд лет.

Специалисты NASA продемонстрировали, как выглядят 13 млрд лет существования галактики и ее облаков. В представленном видео видно, как более крупные галактики «пожирают» своих мелких сородичей, информирует enovosty.com/news.

Изучением эволюции галактик и межгалактического газа занималось подразделение NASA — FOGGIE (Figuring Out Gas and Galaxies in Enzo). С помощью компьютерного моделирования ученые смогли выяснить некоторые аспекты галактического поведения. Симуляция была сформирована благодаря суперкомпьютеру Pleiades.

В ролике используются различные цвета, каждый из них имеет свое значение. Так, желтые области передают участки плотного скопления вещества (к примеру, ядро галактики). Фиолетовый оттенок отвечает за сравнительно разряженные области, а яркие красные вспышки символизируют взрывы сверхновых звезд.

Анализируя эту симуляцию, ученые пришли к выводу, что слияние галактик – неизбежный процесс их эволюции. Специалисты считают, что через пять миллиардов лет наш Млечный Путь вполне может соединиться с Туманностью Андромеды.