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NASA смоделировало эволюцию галактик и межгалактических облаков (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » NASA смоделировало эволюцию галактик и межгалактических облаков (ВИДЕО)
 
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Космическое агентство NASA представило видеосимуляцию жизни галактики и межгалактического газа на протяжении 13 млрд лет.

Специалисты NASA продемонстрировали, как выглядят 13 млрд лет существования галактики и ее облаков. В представленном видео видно, как более крупные галактики «пожирают» своих мелких сородичей, информирует enovosty.com/news.

Изучением эволюции галактик и межгалактического газа занималось подразделение NASA — FOGGIE (Figuring Out Gas and Galaxies in Enzo). С помощью компьютерного моделирования ученые смогли выяснить некоторые аспекты галактического поведения. Симуляция была сформирована благодаря суперкомпьютеру Pleiades.

В ролике используются различные цвета, каждый из них имеет свое значение. Так, желтые области передают участки плотного скопления вещества (к примеру, ядро галактики). Фиолетовый оттенок отвечает за сравнительно разряженные области, а яркие красные вспышки символизируют взрывы сверхновых звезд.

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Анализируя эту симуляцию, ученые пришли к выводу, что слияние галактик – неизбежный процесс их эволюции. Специалисты считают, что через пять миллиардов лет наш Млечный Путь вполне может соединиться с Туманностью Андромеды.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 82

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