Украинский стартап разработал бюджетный дрон-перехватчик (ВИДЕО)

Киевский стартап разработал бюджетный дрон-перехватчик, который уничтожает другие дроны, атакуя их в воздухе.

Киевский стартап, разрабатывающий недорогие технологии для борьбы с дронами, создал беспилотную авиационную систему для отслеживания цели в полете и нанесения кинетического удара. Об этом сообщает военный журналист Дилян Малясов на портале Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Стартап планирует противостоять растущим опасностям, которые представляют небольшие беспилотные авиационные системы противника, или sUAS, с помощью кинетического метода. Система состоит из специального дрона, который уничтожает другие дроны, атакуя их в воздухе.

Kyiv-based startup developing low-cost counter-drone technologies to create an unmanned aircraft system to track a target in flight and plot a kinetic impact. pic.twitter.com/uUprc8nWMS

— Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) January 21, 2021

