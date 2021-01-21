Украинский стартап разработал бюджетный дрон-перехватчик (ВИДЕО)

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Киевский стартап разработал бюджетный дрон-перехватчик, который уничтожает другие дроны, атакуя их в воздухе.

Киевский стартап, разрабатывающий недорогие технологии для борьбы с дронами, создал беспилотную авиационную систему для отслеживания цели в полете и нанесения кинетического удара. Об этом сообщает военный журналист Дилян Малясов на портале Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Стартап планирует противостоять растущим опасностям, которые представляют небольшие беспилотные авиационные системы противника, или sUAS, с помощью кинетического метода. Система состоит из специального дрона, который уничтожает другие дроны, атакуя их в воздухе.

Kyiv-based startup developing low-cost counter-drone technologies to create an unmanned aircraft system to track a target in flight and plot a kinetic impact. pic.twitter.com/uUprc8nWMS — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) January 21, 2021 Читайте: США начали применять дронов для поиска подводных лодок

После запуска дрон-перехватчик поднимается на заданную высоту и переходит в горизонтальный полет для достижения максимальной скорости перехвата. Дрон-перехватчик оснащен набором датчиков для обнаружения, отслеживания и перехвата целей.

Для обнаружения целей комплекс использует внешнюю систему целеуказания (радар, оптические детекторы и др). Он и другие датчики в режиме реального времени передают информацию о нарушителе на блок управления. Блок управления анализирует информацию и определяет степень возможной угрозы и принимает решение атаковать цель самостоятельно (автоматически) или по команде оператора, в зависимости от конфигурации комплекса.