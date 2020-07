Народно-освободительная армия Китая получила комплект новых боевых танков Type 99A2

81-е подразделение Народно-освободительной армии недавно приняло поставку батальона основных боевых танков Type 99A2.

Об этом написал в Твиттере журналист Сэм Крэнни-Эванс.

«Это будет частью Центрального командования театра военных действий, которое несет ответственность за защиту Пекина и выступит в качестве резерва для остальной части Китая», — написал он.

Новый основной боевой танк Type 99А2 представляет собой улучшенную версию Type 99 с более длинным стволом основного ружья, который в теории должен придавать более высокую скорость дульного выстрела диверсионным снарядам и улучшать их бронепробиваемость и точность.

По данным Army-technology.com, значительные улучшения Type 99A2 делают его новым танком. Некоторые из обновлений — информационный терминал и прицельная система. Он также включает в себя большую башню с увеличенной хвостовой камерой и броню в форме стрелы. Он имеет перископ для командира и интегрированную силовую установку с активной системой защиты, установленной на башне.

Это основной боевой танк третьего поколения и самый современный танк на вооружении НОАК.

The 81st Group Army of the PLA has recently taken delivery of what appears to be a battalion set of Type 99A2 MBTs, according to footage from CCTV-7. It is part of the Central Theatre Command with responsibilities to protect Beijing and act as a reserve for the rest of China. pic.twitter.com/k1CQ3Y6O9r

— Sam Cranny-Evans (@Sam_Cranny) July 10, 2020