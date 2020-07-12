Поднимите глаза к небу: над Землей летит яркая комета C/2020 F3 NEOWISE (ФОТО)

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Не забудьте одной из июльских ночей посмотреть на небо в направлении север/северо-восток. Там сейчас летит комета C/2020 F3 NEOWISE. Она будет видна еще три недели, а потом скроется из виду на 4,5 тысячи лет.

Комета C/2020 F3 NEOWISE, 8 июля, Миннесота, США.

Фото: Bob King / Sky&Telescope, информирует enovosty.com/news.

Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 NEOWISE оправдала надежды любителей астрономии: она выдержала сближение с Солнцем и теперь приближается к Земле. 23 июля она пройдет на минимальном от нас расстоянии, но уже сейчас она видна невооруженным глазом на ночном и утреннем небе.

Блеск кометы продолжает расти, несмотря на то, что она отдаляется от Солнца. Ее блеск достиг 1,4 звездной величины, а значит, комету легко увидеть невооруженным глазом.

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Над Харьковом пролетает комета Neowise C/2020 F3. Фото: Pavlo Pakhomenko

Комета C/2020 F3 NEOWISE была обнаружена 27 марта космическим инфракрасным телескопом WISE, 3 июля она прошла перигелий на расстоянии 0,29 астрономической единицы от Солнца и, в отличие от многих других комет, не разрушилась. На минимальной дистанции от Земли комета пройдет 23 июля — в этот момент она будет на расстоянии 103,5 миллиона километров от нашей планеты (это примерно вдвое дальше, чем расстояние от Земли до Марса). И сейчас самое время ее наблюдать, следующая возможность увидеть ее во всей красе появится только через несколько тысяч лет.

«Комета C/2020 F3, пожалуй, самый красивый объект этого года, сейчас в лучших условиях для наблюдений над Харьковом. Ищите ее перед рассветом (начиная где-то с 2:30, для более восточных городов — раньше, для западных — позже) низко над северо-восточным горизонтом. Не пропустите, такой яркой кометы не было очень давно! — сообщил Павел Пахоменко. — Кстати, английское слово «disaster» имеет латинские корни, что означает «плохая (dis) звезда (aster)», именно так в древности называли кометы, считая их предвестницей разного рода катаклизмов (из-за их внезапного появления на небе). Очень логично для 2020», — написал украинский астроном-любитель Павел Пахоменко.

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Как найти комету на вечернем небе

11-14 июля комету C/2020 F3 NEOWISE можно наблюдать ночью и утром на северо-востоке.

Чтобы увидеть комету, необходимо найти место для наблюдений с открытым северо-восточным горизонтом. Чем ниже будет этот горизонт, тем лучше.Главный ориентир для поиска — звезда Капелла. Это самый яркий объект в северо-восточном направлении. Найдя Капеллу, двигайтесь от нее левее и ниже — над горизонтом вы увидите слабую «звездочку» с длинным хвостом над ней. Это и есть комета. В телескоп или бинокль вы легко разглядите, что хвост на самом деле двойной. А солнечный зонд «Паркер» увидел у NEOWISE целых три хвоста — пылевой и два ионных.

14-23 июля наблюдаем комету вечером на северо-западе

Начиная с 14 июля, лучшие условия для наблюдения C/2020 F3 NEOWISE будут складываться на вечернем небе. Возможно, она будет уже недостаточно яркой для того, чтобы разглядеть ее невооруженным глазом рядом с городом, но если вы сможете уехать подальше за город, шанс найти комету без бинокля еще остается.

Найдите место, где открыт северо-западный горизонт, и отправьтесь туда примерно через час после захода Солнца. Вы легко найдете ковш Большой Медведицы — перемещайте взгляд от его «донышка» к горизонту и чуть направо. С каждым днем комета будет все более тусклой — зато и подниматься над горизонтом будет выше. 23 июля, находясь ближе всего к Земле, C/2020 F3 NEOWISE будет наблюдаться на расстоянии кулака вытянутой руки слева от «донышка» ковша. Но к этому времени для наблюдений точно нужен будет бинокль или телескоп.

C/2020 F3 (NEOWISE) — ретроградная (движется вокруг Солнца в направлении, обратном направлению его вращения) комета с почти параболической орбитой. Афелий — 81,4—107,7 млрд км. Диаметр ядра – примерно 5 км.

Последний раз жители средних широт северного полушария могли наблюдать видимые невооруженным глазом кометы почти четверть века назад — это были кометы Хякутаке и Хейла-Боппа, которые по праву носят звания Больших комет 1996 и 1997 года. Следующая Большая комета — комета Макнота — была доступна для наблюдений в начале 2007 года, но ее было видно только в южном полушарии.