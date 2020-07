Поднимите глаза к небу: над Землей летит яркая комета C/2020 F3 NEOWISE (ФОТО)

View this post on Instagram

Comet C/2020 F3 (NEOWISE). Kharkiv, Ukraine. July 11, 2020. • Продовжуємо слідкувати за кометою #NEOWISE. Поки що вона не втрачає своєї яскравості і легко знаходиться перед світанком неозброєним оком за умови відкритого північно-східного горизонту.