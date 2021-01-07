Трампу предложили самолет до Ростова: лучшие мемы и карикатуры дня

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Cоцсети, как это часто бывает, отреагировали с юмором и иронией даже на такое событие как штурм Капитолия

Карикатура Сергея Елкина Штурм Капитолия? Где-то мы это уже видели…

В соцсетях стали появляться смешные мемы и фотожабы

Так, пользователи соцсетей предложили президенту США Дональду Трампу билет до Ростова. Теперь он с полным правом может составить прекрасную компанию беглому украинскому экс-президенту Виктору Януковичу.

DEAR @realDonaldTrump! COME HERE TO RUSSIA AND VISIT BEAUTIFUL CITY ROSTOV-ON-DON! LOW prices, GOOD views, NICE company of friends! Big HUGS! XO — aviasales (@aviasales) January 6, 2021



«Дорогой Дональд Трамп! ПРИЕЗЖАЙТЕ В РОССИЮ И ПОСЕТИТЕ ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ! НИЗКИЕ цены, КРАСИВЫЕ виды, ХОРОШАЯ компания друзей! ОБНИМАЕМ!»

«Кажется, Капитолий под контролем мужчины в шлеме викинга»

Другой протестующий, очевидно, собирался прийти к Капитолию с флагом Джорджии — одного из штатов, где, по версии Трампа, якобы сфальсифицировали выборы. Но что-то пошло не так и он прихватил флаг Грузии.

This guy really just typed 'Georgia flag' into Amazon and clicked on the top result pic.twitter.com/jpL7XIUI0U — Eoin. (@eoinburgin) January 6, 2021

«Этот парень просто вбил в поиск на Амазоне „флаг Джорджии“ и кликнул по первой ссылке», — шутят в Twitter.

Вспомнили в сети и аналогию с путчем ГКЧП, который состоялся во временя Михаила Горбачова. Когда вместо выступлений и новостей по телевизору целый день транслировали балет «Лебединое озеро»

⚡️Fox News начал трансляцию мюзикла «Лебединое Озеро» вместо заседания Конгресса — ИА «Панорама» (@ia_panorama) January 6, 2021

⚡️Лукашенко призвал не применять силу к протестующим в Вашингтоне pic.twitter.com/lOKPmeNny6 — ИА «Панорама» (@ia_panorama) January 6, 2021

На события отреагировал новыми карикатурами известный художник Сергей Елкин: