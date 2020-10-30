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Представлен концепт новой украинской легкой штурмовой машины (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Представлен концепт новой украинской легкой штурмовой машины (ФОТО)
 
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Денис Милясов представил концепт новой украинской легкой штурмовой машины

Основатель милитарного портала Defence Blog Денис Милясов представил концепт новой украинской легкой штурмовой машины, информирует enovosty.com/news.

«Концепт новой украинской легкой штурмовой машины, разработанный Inguar», — пишет Денис Милясов на странице в Twitter

Ранее сообщалось, что Укроборонпром передал ВСУ отремонтированный катер «Бердянск»


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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