Представлен концепт новой украинской легкой штурмовой машины (ФОТО)

Денис Милясов представил концепт новой украинской легкой штурмовой машины

Основатель милитарного портала Defence Blog Денис Милясов представил концепт новой украинской легкой штурмовой машины, информирует enovosty.com/news.

Concept of new Ukrainian light assault vehicle developed by Inguar pic.twitter.com/NkNAeoPIBV

— Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) October 30, 2020