Укроборонпром передал ВСУ отремонтированный катер «Бердянск»

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Укроборонпром передал ВСУ отремонтированный катер "Бердянск"

Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод», входящее в государственный концерн «Укроборонпром», досрочно завершило ремонт малого бронированного катера «Бердянск» ВМС Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает ГК «Укроборонпром» , информирует enovosty.com/news.

В ходе ремонта, который начался в июне 2020 года, восстановлена винто-рулевая система, донно-бортовая арматура, протекторы, система главного двигателя и другие узлы бронированного катера. Кроме того, специалисты предприятия устранили повреждения корпуса, которые МБАК «Бердянск» получил два года назад во время российской агрессии в Керченском проливе.

«Восстановленный катер успешно прошел ходовые испытания и уже передан заказчику с опережением предусмотренного договором графика. Мы в полном объеме выполняем все взятые на себя договорные обязательства, уже завершаем ремонтные работы среднего десантного корабля ВМС ВСУ «Юрий Олефиренко». Завод работает, наращивает темпы производства и воплощает ряд мер по финансовому оздоровлению предприятия от долгов, которые годами накапливались предыдущим руководством завода», — сообщил директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников.