УГКЦ предложила украинцам воспользоваться услугой аренды рождественских елок

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Все фото »

Новости общества

26.12.2019 г.
16:23Стала известна причина замедления роста ВВП Украины в 2020 году
15:59В храме ПЦУ впервые провели литургию на католическое Рождество
15:32Глава Фонда госимущества рассказал о планах по приватизации-2020
15:00В результате недопонимания собачий парикмахер превратил пушистую лайку в бультерьера (ФОТО)
13:20Словарь современного украинского языка определил слово 2019 года
12:57Кольцо огня: сегодня произошло последнее солнечное затмение в 2019 году (ВИДЕО)
06:30В городе-призраке Припять впервые с 1985 года установили новогоднюю елку (ФОТО)
Все новости общества

Аналитика

26.12.2019

Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики

Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
С начала 2019 года украинская национальная валюта показала стремительный рост по отношению к доллару. В то же время в Украине наблюдаются падение промышленного ...
25.12.2019

Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова

Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова
США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять России, президент Зеленский подписал закон об аренде госимущества, а Кузьменко подала ...
24.12.2019

Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы

Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы
Украинцам пообещали снижение тарифов, на заправках начал дешеветь бензин, а Украина подписала два новых безвиза, - такими были главные новости сегодня, ...

Последние новости

26.12.2019 г.
16:59 Определен лучший возраст для отцовства
16:23 Стала известна причина замедления роста ВВП Украины в 2020 году
16:16 США перебросят войска для борьбы с Россией: подробности
16:05 Google обнародовал самые популярные запросы о здоровье в 2019 году
15:59 В храме ПЦУ впервые провели литургию на католическое Рождество
15:32 Глава Фонда госимущества рассказал о планах по приватизации-2020
15:11 Местные власти продолжают призывать Зеленского запретить открытый Герусом импорт э/э из России
15:04 В РФ самолет Су-57 проходил испытания, в ходе которых "испытывался режим самоуничтожения", - Аnti-colorados
15:00 В результате недопонимания собачий парикмахер превратил пушистую лайку в бультерьера (ФОТО)
14:40 В Книгу рекордов Гиннеса занесли японский спутник, находящийся на самой низкой орбите
14:40 В Сети показали первый пожарный электромобиль за 1,2 млн долларов (ФОТО)
14:20 Покупка с сюрпризом: мужчина обнаружил в старых часах с блошиного рынка 50 тысяч дойчмарок
14:05 Россия пустила поезд в аннексированный Крым: В США уже отреагировали
14:00 Стало известно, почему королева Елизавета II не навещала своего супруга в больнице
13:45 На Ровенщине из-за коклюша умер младенец
13:45 Трамп рассказал об "идеальном" разговоре с Зеленским
13:40 "Черная метка": В Сети рассказали, почему Крымский мост скоро разрушится
13:40 Human Rights Watch подвергли жесткой критике приговор по убийству Джамаля Хашогги
13:20 Словарь современного украинского языка определил слово 2019 года
13:16 Мифический 4,5G: Крупнейшего мобильного оператора Украины поймали на вранье
13:09 Как от Путина можно заполучить ключи от мира на Донбассе, - Тука
13:00 Нацбанк ввел в обращение новые памятные монеты: кому они посвящены (ФОТО)
12:59 Госдолг Украины вырос на миллиард долларов: Минфин назвал причину
12:57 Кольцо огня: сегодня произошло последнее солнечное затмение в 2019 году (ВИДЕО)
12:45 Отец с сыном из США построили копию суперкара Lamborghini и прославились на весь мир (ВИДЕО)
12:43 Крупнейшие сети АЗС опускают цены на бензин
12:38 Стало известно, когда в Украину приедет Папа Римский
12:30 ВВС США получат 8 самолетов F-15EX: что могут сделать продвинутые истребители Eagle?
12:15 Украина в этом году экспортировала елочных игрушек на сумму 7,5 миллионов долларов
12:11 Дмитрий Быков назвал главную проблему современной России
12:02 В РФ озвучили вариант ответа на санкции против "Северного потока-2"
12:00 Кейт Миддлтон поделилась милым семейным снимком из личного архива (ФОТО)
11:58 Стало известно о судьбе субсидий в этом году
11:55 Новый год 2020: Сколько в этом году просят за искусственные и натуральные ёлки
11:54 Андрей Ярмоленко пропустит минимум 5 матчей из-за травмы
11:34 Toyota сняла с производства автомобиль, который выпускала более 50 лет
11:09 Экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свадьбу
10:24 Глупая война, которая завершилась провалов: Что допустил Брежнев, а теперь повторяет Путин, - Бутусов
10:17 Гидровыстрел: Появилось видео испытаний уникального оружия ВСУ, созданного по стандартам НАТО
10:06 Стало известно, как украинцам подтвердить наличие стажа до 2004 года без трудовой
09:48 Эксперт рассказал, почему гривну в 2020 году может ждать провал
09:37 Задержанный в Москве педофил вербовал наемников на Донбасс (ФОТО)
09:21 В Карпатах заметили уникальное оптическое явление
09:16 Чабан: Российский журналист жестко прошелся по правлению Путина
09:15 Удастся ли Кучеру удержать экономику Харьковщины на плаву?
09:10 Война на Донбассе: Появились хорошие новости
08:15 Рост цен на золото в 2019 году стал самым сильным за девять лет
07:50 7-летний мальчик в США спас более 1300 собак за 3 года
07:40 Строительство Шулявского моста на финишной прямой: что там происходит на данный момент (ВИДЕО)
07:15 В Китае испытали баллистическую ракету, способную долететь до США
07:00 "Евробляхеры" нашли способ избежать штрафов от таможенников
06:46 Потешился за бюджетный счет: Путин сыграл в хоккей с Шойгу на Красной площади
06:30 В городе-призраке Припять впервые с 1985 года установили новогоднюю елку (ФОТО)
02:04 Полицейский пес в США был пойман на краже рождественских подарков (ВИДЕО)
00:45 Учёные создали голограмму, к которой можно прикоснуться
00:35 Сирия собирается подать иск против США за разграбление нефти на сирийской земле
00:20 2,9 миллиарда долларов по Стокгольмскому арбитражу это "капля в море" - вице-премьер РФ
25.12.2019 г.
23:53 Нет праздничного настроения? Просто вы еще не смотрели обновленную версию клипа «Last Christmas»
23:07 «Убейте их добротой». Кевин Спейси выпустил рождественское видео в образе героя "Карточного домика"
23:04 Надежды на снег тают - синоптики
Все новости »

УГКЦ предложила украинцам воспользоваться услугой аренды рождественских елок

Главная » Последние новости » Авто » УГКЦ предложила украинцам воспользоваться услугой аренды рождественских елок
 
Печать Отправить на почту

 

 

Экологическое бюро Украинской греко-католической церкви сообщает, что уже третий год подряд в Ивано-Франковске существует услуга аренды саженцев голубой ели.

Украинская греко-католическая церковь призывает украинцев отказаться от срубленных деревьев в период новогодних и рождественских праздников, информируют Экономические Новости.

Как передает экологическое бюро УГКЦ, уже три года действует услуга аренды саженцев голубой ели. После окончания праздников их возвращают церкви.

Сотрудники уверены, что это отличная альтернатива срубленным елям и соснам. Помимо этого, в бюро отметили, что услуга не только позволит создать атмосферу праздника, но и привьет детям чувство личной ответственности за деревья, которые также являются Божьими созданиями.

Когда придет весна, саженцы голубых елей обещают высадить в открытый грунт. Состоится это в рамках всеукраинской акции «Высади дерево мира».

Читайте: В столице запустили онлайн-карту по аренде коммунального имущества

Арендовать лесную красавицу можно на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня в офисе экологического бюро УГКЦ, расположенного в городе Ивано-Франковск.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 16

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова
Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы
Газовая война отменяется? Мировое соглашение "Нафтогаза" с "Газпромом" - мнения экспертов
Украинский импичмент для «тефлонового» Трампа
Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице
Вперед к светлому будущему в "турборежиме": политические итоги 2019 в оценках экспертов
Солнце и море: Летний отдых зимой
Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV
Децентрализация с переворотом, конституционным
Все статьи


Читайте также

В США семья купила рождественскую елку с живой совой: птицу заметили через неделю
 ПЦУ призвала отказаться от срубленных елок
В Киеве зажгли главную новогоднюю красавицу страны: как это происходило (ФОТО)
 Рождественский рекорд: в Германии супруги установили в своем доме 350 праздничных елок
Страусиные яйца, бриллианты и сапфиры: найдена самая дорогая рождественская елка в мире
 В столице собрали главную новогоднюю елку Украины
Гослесагентство обнародовало штрафы за незаконно спиленные елки
 В столице запустили онлайн-карту по аренде коммунального имущества

Армия

Гаубица 122 мм Д-30
Радиолокационная станция AN/TPS-43 (США)
Противоракетный комплекс Arrow-3 (Израиль, США)
Миномет 120-мм «Молот»
Вся армия    >>

Персоны

Константин
ЖЕВАГО
Ирина
ФАРИОН
Ксения
СОБЧАК
Арсен
АВАКОВ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Была Киевская Русь, и не надо особенно растопыривать в России пальцы - Лукашенко (3318)

Фото дня: четыре поколения королевской династии во главе с Елизаветой II готовят рождественский ужин (3007)

Toyota сняла с производства автомобиль, который выпускала более 50 лет (2730)

Строительство Шулявского моста на финишной прямой: что там происходит на данный момент (ВИДЕО) (2662)

Стало известно, почему королева Елизавета II не навещала своего супруга в больнице (2466)

Отец с сыном из США построили копию суперкара Lamborghini и прославились на весь мир (ВИДЕО) (2162)

В результате недопонимания собачий парикмахер превратил пушистую лайку в бультерьера (ФОТО) (2046)

ВВС США получат 8 самолетов F-15EX: что могут сделать продвинутые истребители Eagle? (1825)

Гидровыстрел: Появилось видео испытаний уникального оружия ВСУ, созданного по стандартам НАТО (1611)

"Евробляхеры" нашли способ избежать штрафов от таможенников (1485)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Разбираться с землями он будет": Заявление Путина в Украине высмеяли меткой фотожабой (11829)

Самая недовольная морда в мире: ТОП-5 фото хаски (8980)

Военные нашли тайный бункер боевиков на Донбассе (5998)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 