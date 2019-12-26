УГКЦ предложила украинцам воспользоваться услугой аренды рождественских елок

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Экологическое бюро Украинской греко-католической церкви сообщает, что уже третий год подряд в Ивано-Франковске существует услуга аренды саженцев голубой ели.

Украинская греко-католическая церковь призывает украинцев отказаться от срубленных деревьев в период новогодних и рождественских праздников, информируют Экономические Новости.

Как передает экологическое бюро УГКЦ, уже три года действует услуга аренды саженцев голубой ели. После окончания праздников их возвращают церкви.

Сотрудники уверены, что это отличная альтернатива срубленным елям и соснам. Помимо этого, в бюро отметили, что услуга не только позволит создать атмосферу праздника, но и привьет детям чувство личной ответственности за деревья, которые также являются Божьими созданиями.

Когда придет весна, саженцы голубых елей обещают высадить в открытый грунт. Состоится это в рамках всеукраинской акции «Высади дерево мира».

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Арендовать лесную красавицу можно на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня в офисе экологического бюро УГКЦ, расположенного в городе Ивано-Франковск.