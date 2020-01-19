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Андрей Антоненко помогал нашим ребятам в поднятии боевого духа — генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос

Главная » Последние новости » Новости общества » Андрей Антоненко помогал нашим ребятам в поднятии боевого духа - генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос
 
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Сейчас одно из самых резонансных — дело об убийстве журналиста Шеремета , в котором фигурирует военнослужащий Сил специальных операций Андрей Антоненко.

фото: Радио Свобода, информирует enovosty.com/news.

В интервью Радио Свобода генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос рассказал о личном знакомстве с военнослужащим и музыкантом Андреем Антоненко.

«Во-первых, не каждый, кто служит в танковом полку является танкистом. Так же не все, кто служит в ССО являются чистыми бойцами, потому что там служат и повара, и связисты, и медики, и водители, но все мы ССОшники.

Андрей — очень хороший парень, он очень патриотично настроен, мотивирован что-то сделать в этой стране и помочь ВСУ.

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Я познакомился с ним где-то в 2017 году. Сначала слушал его песни, а потом познакомился с ним лично (Андрей Антоненко — автор песни «Тихо пришел, тихо ушел», которую называют неофициальным гимном сил спецопераций ВСУ — ред.).

Андрей Антоненко помогал нашим ребятам в поднятии боевого духа — генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос

В 2018 году он приезжал на восток Украины, когда я руководил силами средств и спецопераций в течение семи месяцев. Мы с ним общались, он очень позитивный человек, как раз тот человек, который помогал нашим ребятам в поднятии боевого духа, он проводил отличную карьерную работу в тылу Украины: встречался с людьми, агитировал ССО, снимал клипы.

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Что касается его профессиональной подготовки как спецназовца, он хорошо стрелял … Но делать из него какого-то «монстра» я бы не стал. Бросать тень на все Силы спецопераций, поэтому то, что человек из ССО в чем подозревается — это настораживает.

Во-вторых, не стоит обвинять человека до суда, суд еще не принял решение, еще не доказали его вину. И бросать тень на все Силы спецопераций, поэтому что человек из ССО в чем подозревается — это то, что напрягает и настораживает. И не только моих спецназовцев, но и других людей», — сказал заместитель секретаря РНБО.

Сергей Кривонос также подчеркнул, что тот мотив, который озвучивают правоохранители — дестабилизация ситуации в стране — звучит неубедительно.

«Пока я не могу сложить все пазлы, я не услышал никакого ответа по мотиву убийства Шеремета этими людьми», — добавил Кривонос.

Напомним, ранее командование Сил специальных операций сделало видео года под музыку Андрея Антоненко(Riffmaster), арестованного по делу Шеремета

UKRAINIAN SOF 2019

“ССО – 2019. ЯК ЦЕ БУЛО”Тисячі годин бойової підготовки та виконання поставлених бойових завдань.Ефективна участь в багатьох міжнародних навчаннях як в Україні так і за кордоном.Досягнення сумісності з НАТО та здобуття сертифікації на участь у операціях сил швидкого реагування.ССО ЗС України в 2019 році зробило вагомі кроки, щодо реалізації завдання — бути самодостатнім бойовим організмом, який спроможний виконувати поставлені задачі, зокрема, непритаманні іншим видам Збройних Сил України.Це було дуже насичено та результативно!Музичний супровід від Андрія Антоненко (Riffmaster)Командування Сил спеціальних операцій ЗС України3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго8 полк спеціального призначення ССО73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна ГоловатогоМіністерство оборони УкраїниГенеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Publiée par Командування Сил спеціальних операцій ЗС України sur Jeudi 26 décembre 2019


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