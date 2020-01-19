Андрей Антоненко помогал нашим ребятам в поднятии боевого духа — генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос

Главная » Последние новости » Новости общества » Андрей Антоненко помогал нашим ребятам в поднятии боевого духа - генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос Андрей Антоненко помогал нашим ребятам в поднятии боевого духа - генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос

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Сейчас одно из самых резонансных — дело об убийстве журналиста Шеремета , в котором фигурирует военнослужащий Сил специальных операций Андрей Антоненко.

фото: Радио Свобода, информирует enovosty.com/news.

В интервью Радио Свобода генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос рассказал о личном знакомстве с военнослужащим и музыкантом Андреем Антоненко.

«Во-первых, не каждый, кто служит в танковом полку является танкистом. Так же не все, кто служит в ССО являются чистыми бойцами, потому что там служат и повара, и связисты, и медики, и водители, но все мы ССОшники.

Андрей — очень хороший парень, он очень патриотично настроен, мотивирован что-то сделать в этой стране и помочь ВСУ.

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Я познакомился с ним где-то в 2017 году. Сначала слушал его песни, а потом познакомился с ним лично (Андрей Антоненко — автор песни «Тихо пришел, тихо ушел», которую называют неофициальным гимном сил спецопераций ВСУ — ред.).

В 2018 году он приезжал на восток Украины, когда я руководил силами средств и спецопераций в течение семи месяцев. Мы с ним общались, он очень позитивный человек, как раз тот человек, который помогал нашим ребятам в поднятии боевого духа, он проводил отличную карьерную работу в тылу Украины: встречался с людьми, агитировал ССО, снимал клипы.

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Что касается его профессиональной подготовки как спецназовца, он хорошо стрелял … Но делать из него какого-то «монстра» я бы не стал. Бросать тень на все Силы спецопераций, поэтому то, что человек из ССО в чем подозревается — это настораживает.

Во-вторых, не стоит обвинять человека до суда, суд еще не принял решение, еще не доказали его вину. И бросать тень на все Силы спецопераций, поэтому что человек из ССО в чем подозревается — это то, что напрягает и настораживает. И не только моих спецназовцев, но и других людей», — сказал заместитель секретаря РНБО.

Сергей Кривонос также подчеркнул, что тот мотив, который озвучивают правоохранители — дестабилизация ситуации в стране — звучит неубедительно.

«Пока я не могу сложить все пазлы, я не услышал никакого ответа по мотиву убийства Шеремета этими людьми», — добавил Кривонос.

Напомним, ранее командование Сил специальных операций сделало видео года под музыку Андрея Антоненко(Riffmaster), арестованного по делу Шеремета