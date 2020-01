Андрей Антоненко помогал нашим ребятам в поднятии боевого духа — генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос

UKRAINIAN SOF 2019

“ССО – 2019. ЯК ЦЕ БУЛО”Тисячі годин бойової підготовки та виконання поставлених бойових завдань.Ефективна участь в багатьох міжнародних навчаннях як в Україні так і за кордоном.Досягнення сумісності з НАТО та здобуття сертифікації на участь у операціях сил швидкого реагування.ССО ЗС України в 2019 році зробило вагомі кроки, щодо реалізації завдання — бути самодостатнім бойовим організмом, який спроможний виконувати поставлені задачі, зокрема, непритаманні іншим видам Збройних Сил України.Це було дуже насичено та результативно!Музичний супровід від Андрія Антоненко (Riffmaster)Командування Сил спеціальних операцій ЗС України3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго8 полк спеціального призначення ССО73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна ГоловатогоМіністерство оборони УкраїниГенеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

