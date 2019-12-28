Командование Сил специальных операций сделало видео года под музыку Андрея Антоненко, арестованного по делу Шеремета

Главная » Последние новости » Топ-видео 2 » Командование Сил специальных операций сделало видео года под музыку Андрея Антоненко, арестованного по делу Шеремета Командование Сил специальных операций сделало видео года под музыку Андрея Антоненко, арестованного по делу Шеремета

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CCО — 2019. Как это было.

Видео размещено на странице ССО в Facebook, информируют Экономические Новости.

«Тысячи часов боевой подготовки и выполнения поставленных боевых задач.

Эффективное участие во многих международных учениях как в Украине так и за рубежом.

Достижение совместимости с НАТО и получения сертификации на участие в операциях сил быстрого реагирования.

ССО ВС Украины в 2019 году сделало весомые шаги относительно реализации задачи — быть самодостаточным боевым организмом, который способен выполнять поставленные задачи, в частности, присущие другим видам Вооруженных Сил Украины.

Это было очень насыщенно и результативно!

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Музыкальное сопровождение от Андрея Антоненко (Riffmaster)», — говорится в сообщении.

UKRAINIAN SOF 2019 “ССО – 2019. ЯК ЦЕ БУЛО”Тисячі годин бойової підготовки та виконання поставлених бойових завдань.Ефективна участь в багатьох міжнародних навчаннях як в Україні так і за кордоном.Досягнення сумісності з НАТО та здобуття сертифікації на участь у операціях сил швидкого реагування.ССО ЗС України в 2019 році зробило вагомі кроки, щодо реалізації завдання — бути самодостатнім бойовим організмом, який спроможний виконувати поставлені задачі, зокрема, непритаманні іншим видам Збройних Сил України.Це було дуже насичено та результативно!Музичний супровід від Андрія Антоненко (Riffmaster)Командування Сил спеціальних операцій ЗС України3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго8 полк спеціального призначення ССО73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна ГоловатогоМіністерство оборони УкраїниГенеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Publiée par Командування Сил спеціальних операцій ЗС України sur Jeudi 26 décembre 2019

Напомним, ветеран АТО и музыкант Андрея Антоненко был арестован в декабре 2019 по делу журналиста Павла Шеремета.