В Евросоюзе планируют закрыть внешние границы для иностранцев

Урсула фон дер Ляйен предложила странам-членам ЕС закрыть внешние границы для иностранцев

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам-членам ЕС закрыть внешние границы для иностранцев на 30 дней из-за коронавируса, информирует enovosty.com/news.

«Чем меньше будет поездок, тем эффективнее мы сможем сдерживать распространение коронавирусной инфекции. Поэтому … Я предлагаю главам государств и правительств ввести временные ограничения на поездки в ЕС», — сказал Урсула фон дер Ляйен.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:

1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity

2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020