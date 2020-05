Отмена выпускных церемоний по всему миру: Барак Обама решил устроить сюрприз американским школьникам

Всеобщий карантин привел к буму в домашнем обучении.

Американские ученики, заканчивающие среднюю школу в этом году, могут пропустить традиционную выпускную церемонию. Но два специальных гостя готовы помочь выпускникам 2020 года отметить это событие дома — Барак и Мишель Обама, информирует enovosty.com/news.

Поскольку пандемия коронавируса привела к отмене многих таких мероприятий, бывший президент США и первая леди примут участие в специальной телевизионной церемонии, чтобы поздравить выпускников этого года.

Это решение супружеской пары пришло в связи с тем, что COVID-19 продолжает влиять на образование школьников по всему миру, поскольку карантин и другие ограничения перенесли уроки из классных комнат в Интернет.

I’ve always loved joining commencements––the culmination of years of hard work and sacrifice. Even if we can’t get together in person this year, Michelle and I are excited to celebrate the nationwide Class of 2020 and recognize this milestone with you and your loved ones. pic.twitter.com/ngR2ykx3A2

Читайте: Рада запретила штрафовать за просрочку оплаты по кредитам для бизнеса

— Barack Obama (@BarackObama) May 5, 2020