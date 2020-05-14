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Отмена выпускных церемоний по всему миру: Барак Обама решил устроить сюрприз американским школьникам

Главная » Последние новости » Новости общества » Отмена выпускных церемоний по всему миру: Барак Обама решил устроить сюрприз американским школьникам
 
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Всеобщий карантин привел к буму в домашнем обучении.

Американские ученики, заканчивающие среднюю школу в этом году, могут пропустить традиционную выпускную церемонию. Но два специальных гостя готовы помочь выпускникам 2020 года отметить это событие дома — Барак и Мишель Обама, информирует enovosty.com/news.

Поскольку пандемия коронавируса привела к отмене многих таких мероприятий, бывший президент США и первая леди примут участие в специальной телевизионной церемонии, чтобы поздравить выпускников этого года.

Это решение супружеской пары пришло в связи с тем, что COVID-19 продолжает влиять на образование школьников по всему миру, поскольку карантин и другие ограничения перенесли уроки из классных комнат в Интернет.

По данным ЮНЕСКО, более 1 миллиарда учащихся лишены возможности посещать школы, колледжи и университеты. Отмечается, что закрытие школ затронуло более 70% населения мира.

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Для многих онлайн-уроки и домашнее обучение быстро стали повседневной реальностью.

Преподаватели могут проводить онлайн-занятия с помощью инструментов связи, таких как Zoom, или других. У студентов есть целый мир онлайн-образования, в который входят языковые приложения, цифровые репетиторы и программное обеспечение для онлайн-обучения.

Образовательные технологии были растущим рынком еще до пандемии коронавируса, привлекая инвестиции в размере более 18,5 млрд. долл. США в 2019 году. И, несмотря на продолжающиеся проблемы со студентами, сектор, похоже, будет расти и внедрять инновации еще дальше.

Цифровой разрыв

Онлайн-учеба не заменяет обучение в школе, и в данном способе также есть свои проблемы.

Доступ к Интернету может быть нестабильным или дорогостоящим, но в некоторых странах онлайн-обучение дополняется другими ресурсами, такими как образовательные телевизионные передачи. Это требует от студентов большей ответственности за структурирование своего обучения.

Маленькие ученики часто нуждаются в помощи родителей или опекунов, что может быть проблемой, если родители работают из дома.

Для некоторых учащихся, живущих в условиях ограниченного доступа к интернету, онлайн-обучение недоступно. У 43% нет интернета дома. Ситуация еще хуже в странах с низким уровнем дохода: в странах Африки к югу от Сахары 89% учащихся не имеют доступа к домашним компьютерам, а 82% не имеют доступа к Интернету.

Инициатива Всемирного экономического форума «Интернет для всех» была предложена в 2016 году с целью объединения политиков, международных организаций, партнеров из частного сектора, ученых и других заинтересованных сторон в целях поиска путей преодоления глобального цифрового разрыва.

До тех пор, пока ситуация не изменится для тех учащихся, которые не имеют необходимого оборудования и подключения к Интернету, онлайн-обучение будет практически невозможно.

Источник: Weforum


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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