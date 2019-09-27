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Пресс-секретарь Зеленского Мендель угодила в неприятный скандал (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Пресс-секретарь Зеленского Мендель угодила в неприятный скандал (ВИДЕО)
 
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За границей написали, что именно так относятся в Киеве к журналистам

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель оказалась в центре неприятного препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос украинскому президенту. Конечно же, инцидент не мог остаться не замеченным. Журналист Михаил Ткач на странице в социальной сети остро прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что в цивилизованном государстве пресс-секретарь президента страны не может позволить себе подобного. Кроме того, его зарубежный коллега Кристофер Миллер, также, был удивлен таким поведением спикера первого лица страны. В своем твиттере он поделился видео и подписал его: …Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве». Отметим, инцидент произошел в Нью-Йорке во время общения Владимира Зеленского с прессой, информирует enovosty.com/news.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 289

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