Пресс-секретарь Зеленского Мендель угодила в неприятный скандал (ВИДЕО)

За границей написали, что именно так относятся в Киеве к журналистам

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель оказалась в центре неприятного препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос украинскому президенту. Конечно же, инцидент не мог остаться не замеченным. Журналист Михаил Ткач на странице в социальной сети остро прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что в цивилизованном государстве пресс-секретарь президента страны не может позволить себе подобного. Кроме того, его зарубежный коллега Кристофер Миллер, также, был удивлен таким поведением спикера первого лица страны. В своем твиттере он поделился видео и подписал его: …Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве». Отметим, инцидент произошел в Нью-Йорке во время общения Владимира Зеленского с прессой, информирует enovosty.com/news.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe

— Christopher Miller (@ChristopherJM) 26 сентября 2019 г.