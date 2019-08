Трампу посоветовали пригласить Украину на саммит G7, а Путина оставить сидеть дома

Трампу порекомендовали прислушаться повнимательнее к идее пригласить Украину на саммит G7

Директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер в своем твиттере посоветовал главе Белого дома Дональда Трампа прислушаться к идее о приглашении украинской стороны на следующий саммит Большой семерки, информирует enovosty.com/news.

В своем сообщении в микроблоге он назвал Украину динамической демократией, которая сейчас ведет борьбу за свое выживание как независимое суверенное государство. Известный аналитик уточнил у Дональда Трампа, почему тот не скажет лидеру Российской Федерации быть у себя дома до тех пор, пока тот не перестанет воевать на территории Украинского государства и не выведет оттуда войска.

Dear @realDonaldTrump,

How about inviting Ukraine to the next G7 meeting? It's a vibrant democracy that's fighting to survive as a sovereign state. While you're at it, why don't you tell President Putin to stay at home until he withdraws his troops from Ukraine.

