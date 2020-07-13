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На десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard вспыхнул пожар (ВИДЕО)

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Несколько моряков получили ранения после того, как на морской базе ВМС США в Сан-Диего загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD-6).

Пожарная служба Сан-Диего заявила в Твиттере, что несколько моряков госпитализированы из-за различных травм.

Bonhomme Richard, десантный корабль и легкий авианосец, был пристыкован для планового технического обслуживания между развертываниями, сказала Кришна Джексон, представитель военно-морского флота.

Пожар на борту военного корабля ВМС США, 17 матросов госпитализированы

По сообщению NBC News, о пожаре на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) стало известно в 8:51 утра. Сан-Диего — домашний порт корабля.

Отдел пожарно-спасательной службы Сан-Диего сообщил, что на пожар ответили несколько служб. Подразделения прибыли на место происшествия примерно в 10:10 утра.

Пожар на борту военного корабля ВМС США, 17 матросов госпитализированы

Пока нет информации о причине пожара. Согласно сообщению SDFD, в настоящее время несколько моряков проходят лечение в связи с различными травмами, включая, по крайней мере, одну травму, полученную в результате взрыва.

«Сегодня на корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) мы пережили ужасную трагедию, когда на борту корабля в порту Сан-Диего вспыхнул пожар. На данный момент 17 матросов и четыре гражданских лица проходят лечение от травм, не угрожающих жизни, в местной больнице», — написал начальник управления морских операций (CNO) адмирал Майк Гилдей.

После того, как на десантном корабле вспыхнуло пламя, управляемые ракетные эсминцы класса Arleigh Burke USS Fitzgerald (DDG 62) и USS Russell (DDG 59) переместили на причал подальше от огня.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 40

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