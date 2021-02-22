«Черкассыоблэнерго» увеличит инвестиции в модернизацию в 2,4 раза

Главная » Последние новости » Новости экономики » «Черкассыоблэнерго» увеличит инвестиции в модернизацию в 2,4 раза «Черкассыоблэнерго» увеличит инвестиции в модернизацию в 2,4 раза

Закрыть Отправить

ПАО «Черкассыоблэнерго» в 2021 г. планирует увеличить финансирование модернизации сетей и оборудования по сравнению с 2020 г. в 2,4 раза - до 132,86 млн. грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

ПАО «Черкассыоблэнерго» в 2021 увеличит объем капитальных вложений по сравнению с 2020 г. (55 млн. грн.) В 2,4 раза — до 132,86 млн. грн.

Увеличения запланированных инвестиций в 2021 г. по сравнению с предыдущим периодом удалось достичь благодаря внедрению RAB-тарифов.

Более половины средств будет направлено на строительство, модернизацию и реконструкцию электрических сетей и оборудования. Ключевыми направлениями станут модернизация и закупка колесной техники, закупка новых и модернизация имеющихся аппаратных средств информатизации (в т.ч. компьютеров, серверов), меры по снижению нетехнических расходов электроэнергии, внедрение и развитие средств диспетчерского технологического управления вместо морально и физически изношенных, внедрение и развитие систем связи.

«За полтора месяца 2021 г. нами уже профинансировано несколько важных для Черкащины объектов, важных с социальной точки зрения, в частности, в селах Маньковка и Медведевка, — сообщил Председатель Правления ПАО «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук, — В первом случае, благодаря введению в эксплуатацию новой воздушной линии, удалось обеспечить жителей ОТГ Иваньки качественной питьевой водой, а во втором — улучшено качество электроснабжения целого микрорайона».

В селе Маньковка введена в эксплуатацию воздушная линия длиной почти в 2 км, в том числе установлена кабельная вставка 10 кВ и ТП 40 кВА. Оперативное строительство (всего за 3 месяца) воздушной линии электропередачи дает возможность жителям ОТГ Иваньки реализовать проект по обеспечению почти 5 тыс. жителей ОТГ качественной питьевой водой.

В с. Медведевка по запросу местного центра социальной адаптации «Милосердие» построены разгрузочная трансформаторная подстанция ​​и новая линия электропередачи 10 кВ протяженностью 520 метров, для чего установлено 14 опор. Новые мощности значительно упростили быт в центре и существенно повысили качество электроснабжения микрорайона «Зеленый клин».

По словам Олега Самчука, финансирование инвестиционной программы могло быть значительно выше, однако, предприятие и сегодня расплачивается за неэффективное управление предыдущего руководства. Так, в соответствии с решениями НКРЕКП, уже второй год подряд из тарифа вычитается 77,5 млн. грн. по причине отсутствия надлежащих капинвестиций в 2015-2016 гг. Кроме того, по словам главы «Черкассыоблэнерго», в финансовом плане предприятия предусмотрено погашение 170 млн. грн. по долгам, созданным прошлым руководством.

ПАО «Черкассыоблэнерго» (ЧОЭ) — публичное акционерное общество со штаб-квартирой в г. Черкассы, которое специализируется на распределении электроэнергии потребителям Черкасской области.

ФГИУ управляет 46% акций, а еще 25% — в управлении ЗАО «Украинская энергосберегающая сервисная Компания» («УкрЭСКО»). Общее количество сотрудников составляет 3,7 тыс. ПАО «Черкассыоблэнерго» обслуживает 631 530 потребителей, в том числе — 616 177 бытовых. По результатам 2019 г. чистая прибыль компании составила 10 млн. 867 тыс. грн., что на 23% больше чем в 2018 г.