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Прибыльные предприятия в условиях кризиса и пандемии приватизировать нельзя, — Бойко. ВИДЕО

Главная » Последние новости » Новости экономики » Прибыльные предприятия в условиях кризиса и пандемии приватизировать нельзя, - Бойко. ВИДЕО
 
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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко рассказал, почему считает приватизацию прибыльных и работающих госпредприятий не своевременным шагом в нынешней экономичной ситуации, а также какие предприятия могут и должны быть выставлены на продажу и при каких условиях.

Бойко убеждён, что в условиях падающей экономики и пандемии, выставлять на продажу прибыльные предприятия, которые не требуют существенных инвестиционных вливаний — это крайне опрометчивый и необдуманный шаг со стороны государства, передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

«Безусловно, объекты, которые стоят и не работают — можно приватизировать. Но работающие предприятия в условиях пандемии и экономического кризиса приватизировать нельзя. Люди не понимают, почему работающие предприятия, вдруг берут и продают в частные руки», — отметил Бойко.

Вместе с тем, предприятия, которые требуют инвестиций и новых финансовых вливаний, могут и должны быть выставлены на продажу, считает нардеп.

Бойко особо подчеркнул, что в этом случае государству необходимо четко регламентировать требования к инвестору с тем, чтобы были сохранены рабочие места и производственный профиль самого предприятия.

Читайте: В Украине могут разрешить продажу земли на электронных аукционах

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит Проект Закона N4543 о внесении изменения в раздел V «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» по приватизации объектов большой приватизации (второе чтение) (предоставлено 16.03.2021).


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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