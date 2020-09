В Грузию в рамках военных учений прибыли боевые машины армии США

По данным Министерства обороны Грузии, после нескольких дней путешествия по Черному морю в Грузию прибыли боевое снаряжение и солдаты армии США.

В пресс-релизе министерства в воскресенье говорится, что американские боевые машины, в том числе Strykers, прибыли во 2-ю пехотную бригаду из Поти, прежде чем отправиться в учебный полигон Вазиани, чтобы присоединиться к грузинским, британским, французским и польским войскам на многонациональных учениях Noble Partner 20.

Учения Noble Partner 20 проводятся под руководством Грузинских сил обороны и Армии США, которые ориентированы на реалистичную учебную среду, включая операции с конвоями, атаки вертолета и сценарии медицинской эвакуации, а также учения с боевой стрельбой.

Noble Partner призваны укрепить региональные партнерские отношения и повысить готовность и оперативную совместимость американских войск в реалистичной многонациональной учебной среде.

Данное мероприятие позволит участникам проводить ситуационные учения, учения с боевой стрельбой и комбинированные механизированные маневры.

#US vehicles have arrived in the 2nd Infantry Brigade from #Poti before leaving to #Vaziani to join Georgian, UK, French and Polish forces at #NoblePartner20 multinational exercise for #StrongEurope. @USArmyEurope pic.twitter.com/gqLDv8stOr

— MOD Georgia (@ModGovGe) September 5, 2020