«Таинственный отказ»: Запланированная встреча Помпео и Меркель была отменена из-за «неотложных вопросов»

Главная » Последние новости » Новости мира » "Таинственный отказ": Запланированная встреча Помпео и Меркель была отменена из-за "неотложных вопросов" "Таинственный отказ": Запланированная встреча Помпео и Меркель была отменена из-за "неотложных вопросов"

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Запланированная встреча Майка Помпео и Ангелы Меркель была отменена из-за «неотложных вопросов». Ни офис Меркель, ни представители Госдепа не предоставили официальных комментариев относительно причин отмены и даты новой встречи.

Государственный департамент США сообщает, что запланированная встреча государственного секретаря США Майка Помпео и канцлера Ангелы Меркель была отменена, — сообщает The Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Помпео должен был встретиться с Ангелой Меркель и министром иностранных дел Германии Хейко Маасом в Берлине во вторник. Государственный департамент заявил, что встречу пришлось перенести из-за «неотложных вопросов», однако не предоставил никаких дополнительных комментариев относительно причин отмены.

Ни офис Меркель, ни представители Госдепа не предоставили официальных комментариев относительно даты новой встречи. Представитель государственного департамента США сообщил, что Помпео «с нетерпением ожидает поездки в Берлин», чтобы провести «важные встречи», которые были ранее запланированы.

Напомним, на данный момент Майк Помпео принимает участие в заседании Арктического совета в Финляндии, где он отстаивает мирное развитие Арктического региона и подчеркивает необходимость борьбы против агрессии в Арктике и противодействию попыткам России и Китая превратить ее в стратегический заповедник