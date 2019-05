«Таинственный отказ»: Запланированная встреча Помпео и Меркель была отменена из-за «неотложных вопросов»

Запланированная встреча Майка Помпео и Ангелы Меркель была отменена из-за «неотложных вопросов». Ни офис Меркель, ни представители Госдепа не предоставили официальных комментариев относительно причин отмены и даты новой встречи.

Государственный департамент США сообщает, что запланированная встреча государственного секретаря США Майка Помпео и канцлера Ангелы Меркель была отменена, — сообщает The Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Помпео должен был встретиться с Ангелой Меркель и министром иностранных дел Германии Хейко Маасом в Берлине во вторник. Государственный департамент заявил, что встречу пришлось перенести из-за «неотложных вопросов», однако не предоставил никаких дополнительных комментариев относительно причин отмены.

Ни офис Меркель, ни представители Госдепа не предоставили официальных комментариев относительно даты новой встречи. Представитель государственного департамента США сообщил, что Помпео «с нетерпением ожидает поездки в Берлин», чтобы провести «важные встречи», которые были ранее запланированы.

The strong and stable partnership between Arctic nations ensures that the region is and remains peaceful. At @ArcticCouncil, we are proud to work closely with Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden, and indigenous groups to govern the Arctic. pic.twitter.com/jvgson6xlK

Читайте: The Associated Press: Помпео призывает Россию и Китай отказаться от агрессии в Арктическом регионе

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 мая 2019 г.