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The Associated Press: Помпео призывает Россию и Китай отказаться от агрессии в Арктическом регионе

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут бороться против агрессии в Арктике и противодействовать попыткам России и Китая превратить ее в стратегический заповедник.

Администрация Трампа предупредила Китай и Россию, что США выступают против агрессии в Арктическом регионе, который быстро открывается для развития и торговли из-за изменения климата, — сообщает Мэтью Ли в издании The Associated Press , информирует enovosty.com/news.

В своем выступлении в Финляндии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут бороться против агрессии в Арктике и противодействовать попыткам России и Китая превратить ее в стратегический заповедник. Он сказал, что верховенство закона должно восторжествовать, а Арктика должна остаться мирной. Также Помпео раскритиковал Китай и Россию за то, что он назвал «дестабилизирующими действиями».

«Арктический регион стал ареной мировой мощи и конкуренции, а восемь арктических государств должны приспособиться к этому новому будущему», — сказал Помпео накануне своего участия в заседании министров иностранных дел Арктического совета. Он сказал, что когда-то странам удавалось сосредоточиться исключительно на научных, экологических и культурных проблемах, но глубокие изменения в окружающей среде Арктики и стратегическое соперничество сделали это чрезвычайно трудным в настоящее время.

The Associated Press: Помпео призывает Россию и Китай отказаться от агрессии в Арктическом регионе

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«Мы вступаем в новую эпоху стратегического взаимодействия в Арктике, что сопровождается новыми угрозами интересам Арктики и ее ресурсам», — сказал Помпео. Для США это означает необходимость укрепления безопасности и усиления присутствия в Арктике путем проведения военных учений и расширенных операций Береговой охраны.

Помпео также предупредил, что действия России в Арктике, где она начала масштабную военную кампанию по экспансии, могут оказаться дестабилизирующими. «Мы знаем, что территориальные амбиции России могут стать насильственными», — сказал он, указывая на военный конфликт на востоке Украины. «То, что Арктика является местом дикой природы, не означает, что она должна стать местом беззакония», — подчеркнул Помпео.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 141

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