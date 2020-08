В США сообщили, как Трамп «нейтрализовал» санкции против РФ

Новая администрация президента Дональда Трампа "по существу пыталась нейстрализовать" американские санкции против путинского режима

Экс-заместительница генрокурора Соединенных Штатов Америки Салли Йейтс сообщила о том, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа пыталась неоднократно смягчить санкции против РФ. Речь идет об ограничительных мерах, ранее введенных экс-президентом Бараком Обамой после вмешательства Россией в выборы в США. Экс-заместительница Генерального прокурора сообщила о том, что советник президента по национальной безопасности проинформировал российского дипломата в 2016 году о том, что новая администрация Трампа «по существу нейтрализует» санкции США, введенные в отношении России за вмешательство в выборы.

По её словам, тогдашний директор разведывательного управления минобороны Америки Майкл Флинн общался с дипломатом РФ Сергеем Кисляков зимой 2016-го года. Экс-советник Трампа по национальной безопасности проинформировал дипломата о том, что новая администрация президента «по существу нейтрализует» ограничительные меры против РФ. Сама Салли Йейтс жестко осудила подобные намерения американского президента, которого и так часто обвиняют в излишних симпатиях к российскому президенту Дональду Трампу. Также, Салли Йейтс сообщила комитету Сената США, что советник Трампа Майкл Флинн «крайне нерегулярно» сообщал российскому послу, что новая администрация надеется, что Россия минимизирует свой ответ, информирует enovosty.com/news.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп написал в Твиттере, что Салли Йейтс имеет «нулевой авторитет».

Sally Yates has zero credibility. She was a part of the greatest political crime of the Century, and ObamaBiden knew EVERYTHING! Sally Yates leaked the General Flynn conversation? Ask her under oath. Republicans should start playing the Democrats game!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2020