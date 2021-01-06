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Израиль и Индия испытали систему ПВО MRSAM (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Израиль и Индия испытали систему ПВО MRSAM (ВИДЕО)
 
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Israel Aerospace Industries (IAI) и Организация оборонных исследований и разработок правительства Индии (DRDO) провели успешное испытание MRSAM, ракетного комплекса средней дальности класса "поверхность-воздух".

MRSAM была совместно разработана IAI и DRDO в течение последних нескольких лет, и они протестировали систему в Индии в последнюю неделю декабря, сообщила израильская компания, информирует enovosty.com/news.

Система была разработана после одной из крупнейших оборонных сделок в истории Израиля. В апреле 2017 года IAI и Индия подписали контракт на 1,6 миллиарда долларов на систему MRSAM для сухопутных войск Индии. В разработке участвовали несколько индийских компаний, таких как Bharat Electronics Limited, Larsen & Toubro и Bharat Dynamics Limited, а также израильская Rafael Advanced Defense Systems.

Это одно из совместных предприятий, лежащих в основе экономической политики Индии «Сделано в Индии» по развитию обороны, которая на протяжении нескольких десятилетий заключала контракты с израильскими компаниями на модернизацию вооруженных сил Индии.

«Система противовоздушной и противоракетной обороны MRSAM — это передовая инновационная система, которая еще раз доказала свои передовые возможности против различных угроз», — сказал президент и генеральный директор IAI Боаз Леви.

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«Каждое испытание в системе ПВО — сложное оперативное мероприятие, и ограничения COVID-19 значительно усложняют его. Это исследование является еще одним свидетельством прочных партнерских отношений между IAI и Индией и двумя народами», — добавил Леви.

По данным IAI, текущие испытания «подтвердили работоспособность всех компонентов системы вооружения».

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«Израильские специалисты, индийские ученые и офицеры участвовали и были свидетелями испытания», — добавили в компании. «Летные испытания продемонстрировали различные экстремальные эталонные сценарии, подтвердив различные возможности системы».

Источник: Defensenews


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