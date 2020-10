В США армянские протестующие перекрывают Голливудский бульвар, — Fox News (ВИДЕО)

В Лос-Анджелесе армянские протестующие перекрывают Голливудский бульвар

В Лос-Анджелесе армянские протестующие перекрывают Голливудский бульвар и требуют поддержки Армении в военном конфликте с Азербайджаном. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Протестующие заблокировали автостраду в Калифорнии, чтобы привлечь внимание к конфликту между Азербайджаном и Арменией.

Armenian Protest on Hollywood Blvd and Highland. Pretty much shutdown the heart of Hollywood. People were definitely passionate.

Talked to a few men there, and they said they were preparing to travel to Armenia to fight Azerbaijan/Turkey. #Armenian pic.twitter.com/25eUlMLNEU

