«Вместе сильнее»: посол США в НАТО Хатчисон восхищена кооперацией украинских и американских солдат в Косово (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Вместе сильнее": посол США в НАТО Хатчисон восхищена кооперацией украинских и американских солдат в Косово (ФОТО) "Вместе сильнее": посол США в НАТО Хатчисон восхищена кооперацией украинских и американских солдат в Косово (ФОТО)

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Посол США в НАТО Кэтрин Хатчисон подчеркнула важность взаимодействия США с Украиной

Посол США в НАТО Кэтрин Хатчисон на своей странице в Twitter подчеркнула важность сотрудничества США с Украиной. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Приятно видеть прочное взаимодействие США с нашими украинскими партнерами во время недавних военных учений в Косово. В ходе учений наши войска оттачивали навыки и улучшали взаимодействие с украинским отрядом», — написала посол США в НАТО Кэтрин Хатчисон в Twitter

Ранее сообщалось, что Украина и США провели военно-морские учения в Черном море. В учениях принимали участие американский эсминец «Рузвельт», украинский катер «Старобельск», малые бронированные катера «Костополь» и «Никополь».