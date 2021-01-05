«Вместе сильнее»: посол США в НАТО Хатчисон восхищена кооперацией украинских и американских солдат в Косово (ФОТО)
Посол США в НАТО Кэтрин Хатчисон подчеркнула важность взаимодействия США с Украиной
Посол США в НАТО Кэтрин Хатчисон на своей странице в Twitter подчеркнула важность сотрудничества США с Украиной. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
«Приятно видеть прочное взаимодействие США с нашими украинскими партнерами во время недавних военных учений в Косово. В ходе учений наши войска оттачивали навыки и улучшали взаимодействие с украинским отрядом», — написала посол США в НАТО Кэтрин Хатчисон в Twitter
Great to see solid 🇺🇸 cooperation with our 🇺🇦 partners during a recent freedom of maneuver training in #Kosovo. Throughout the exercise our troops sharpened skills & strengthened interoperability with the Ukrainian detachment. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZZsBBVhjVA
— Ambassador Hutchison (@USAmbNATO) January 4, 2021
Читайте: ВСУ получит новейший плавучий причал для катеров ВМС (ВИДЕО)
Ранее сообщалось, что Украина и США провели военно-морские учения в Черном море. В учениях принимали участие американский эсминец «Рузвельт», украинский катер «Старобельск», малые бронированные катера «Костополь» и «Никополь».