«Вместе сильнее»: посол США в НАТО Хатчисон восхищена кооперацией украинских и американских солдат в Косово (ФОТО)

Посол США в НАТО Кэтрин Хатчисон подчеркнула важность взаимодействия США с Украиной

Посол США в НАТО Кэтрин Хатчисон на своей странице в Twitter подчеркнула важность сотрудничества США с Украиной. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Приятно видеть прочное взаимодействие США с нашими украинскими партнерами во время недавних военных учений в Косово. В ходе учений наши войска оттачивали навыки и улучшали взаимодействие с украинским отрядом», — написала посол США в НАТО Кэтрин Хатчисон в Twitter

Great to see solid 🇺🇸 cooperation with our 🇺🇦 partners during a recent freedom of maneuver training in #Kosovo. Throughout the exercise our troops sharpened skills & strengthened interoperability with the Ukrainian detachment. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZZsBBVhjVA

— Ambassador Hutchison (@USAmbNATO) January 4, 2021

