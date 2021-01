Грузовой самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц в воздухе (ФОТО)

На передней части фюзеляжа грузового самолета Turkish Airlines остались глубокие вмятины, когда он столкнулся со стаей птиц вскоре после взлета в Стамбуле в воскресенье.

Грузовой самолет Turkish Airlines (THY), следовавший из Стамбула в казахстанский город Алматы в воскресенье, совершил вынужденную посадку в Стамбуле, так как вскоре после вылета из аэропорта им. Ататюрка он столкнулся со стаей птиц. Самолет был вынужден полчаса выливать топливо в Мраморном море, чтобы достигнуть необходимого веса для вынужденной посадки.

На снимке, опубликованном агентством Anadolu, видна передняя часть фюзеляжа под окнами кабины, забрызганная останками птиц.

Turkish Airlines flight #TK6471, a Boeing 777-F, struck a flock of birds on approach to Istanbul-Atatürk Airport, Turkey 🇹🇷. https://t.co/kmAUJbzLMn https://t.co/8GmW3XK8By

