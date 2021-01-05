РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

05.01.2021 г.
15:00Грузовой самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц в воздухе (ФОТО)
14:00Шведы мучаются от "коронаскама", им стыдно за стратегию страны
13:40Агенство NASA показало, как изменение климата меняет нашу планету (ФОТО)
13:00ВВС США развернули беспилотники MQ-9 Reaper в Румынии
11:21Британия вводит жесткий локдаун. Люди не смогут покидать дома
10:55После критики правительства исчез известный китайский миллиардер
08:55Скандальный звонок Трампа: Конгрессмены просят ФБР начать расследование
Все новости мира

Аналитика

31.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...
30.12.2020

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
В мире началась масштабная вакцинация от коронавируса, который продолжает мутировать, страны встречают праздники в карантинном режиме, а на небе засияла ...
28.12.2020

Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?

Конвульсии Антонова: Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Затяжное пике, в которое знаменитый "Антонов" начал входить после распада Союза, после 2014 года переросло практически в отвесное падение. Еще немного, ...

Последние новости

05.01.2021 г.
15:00 Грузовой самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц в воздухе (ФОТО)
14:00 Шведы мучаются от "коронаскама", им стыдно за стратегию страны
13:40 Агенство NASA показало, как изменение климата меняет нашу планету (ФОТО)
13:28 Украинцев ждут инновации с больничными
13:03 В Минздраве ответили на недоумение украинцев на запрет продажи товаров во время локдауна
13:00 ВВС США развернули беспилотники MQ-9 Reaper в Румынии
12:43 Какие авто будут покупать украинцы в 2021 году - тенденции авторынка
12:30 На Украину движется циклон "Ахмет": какой будет погода
12:25 В Турции разработали прибор, диагностирующий COVID за 10 секунд
12:00 В Европе составили рейтинг самых позорных провалов российских пропагандистов
12:00 В Колумбии выставили на продажу советскую "Ниву" в идеальном состоянии (ФОТО)
11:42 Работа мечты: Ищут человека, который пробудет неделю на маяке, просматривая кинопремьеры
11:21 Медведчук: Бредовое заявление Ляшко в очередной раз заставляет сомневаться в адекватности украинской власти
11:21 Британия вводит жесткий локдаун. Люди не смогут покидать дома
11:09 Последний гвоздь в гроб проекта: Эксперты рассказали о судьбе "Северного потока-2"
10:58 В Минздраве рассказали, какие товары смогут продавать во время локдауна
10:55 После критики правительства исчез известный китайский миллиардер
10:32 Спасение от коронавируса: Топ-10 стран по темпам вакцинации от COVID-19
09:15 Королева Великобритании Елизавета II глубоко опечалена: Семья понесла утрату
08:55 Скандальный звонок Трампа: Конгрессмены просят ФБР начать расследование
08:45 Загадочная смерть украинки в Турции: появилась новая информация о трагедии
08:27 Стало известно, когда Украина сможет провести Олимпиаду
08:22 Украинских водителей предупредили об опасности
08:00 Ученые назвали новый неожиданный симптом COVID-19
07:45 В Италии слепили гигантского 20-тонного снеговика (ФОТО)
07:30 ТОП-10 самых экономичных кроссоверов в Украине
04.01.2021 г.
23:51 Мир изменился: художник из Швейцарии вместил все главные события 2020 года в одном видео
23:36 В Турции создали прибор для диагностики COVID-19: распознает вирус за 10 секунд
23:28 В России признали существование тюрьмы "Изоляция" в "ДНР" - Казанский
23:20 Пользователей Сети поразил енот, который "крутил" руль автомобиля (ВИДЕО)
23:08 Россия сократила добычу нефти до уровня 2011 года
22:46 Иран начинает обогащение урана до 20%, - Fox News
22:30 В Украине стали меньше покупать новые авто: какие модели стали лидерами продаж 2020-го
21:59 Сеть взорвало фото пляжа Бали после шторма (ФОТО)
21:48 В Шотландии ужесточают карантин, - Reuters
21:29 Млечный Путь полон мертвых цивилизаций
21:18 В Украине начнут развивать собственную цифровую валюту
20:40 Помпео в восторге от подарка украинского военного (ФОТО)
20:08 В США произошла крупная кибератака
19:49 В Турции раскопали древний храм Афродиты
19:26 ВМС Южной Кореи получили новейший фрегат FFG 819 Gyeongnam
18:58 В Китае проросли семена риса, которые побывали на Луне
18:38 В Минобороны рассказали о новом Ан-178
18:16 Во Львове открыли уникальный фестиваль ледяных скульптур (ФОТО)
17:58 В Британии случайно нашли клад, которому 2 тыс. лет (ФОТО)
17:28 Украинские военные установили рекорд, изготовив самый большой трезубец из гильз (ФОТО)
17:18 ТОП-10 авто для плохих дорог
16:51 ВСУ приняли на вооружение винтовки Snipex
16:23 Иран захватил южнокорейский танкер, - Reuters
16:02 ВМС Украины планируют приобрести турецкие беспилотники Bayraktar
15:00 Южная Корея получила противолодочный фрегат с буксируемым гидролокатором
14:40 В Киеве собираются строить канатную дорогу над Днепром: как выглядит проект
14:20 Ученые рассказали, как алкоголь влияет на прививку от COVID-19
13:54 "Путин - КГБшник на пенсии": Помпео открыто выступил против России
13:50 Минсоцполитики опубликовало график увеличения пенсий в Украине в 2021 году
13:39 Россия ответила на твит Помпео картиной "Отступление Наполеона"
13:22 Как не работать, но получить десять тысяч долларов
13:00 Израиль поставил армии США новую партию системы «Железный купол»
12:40 Добыча нефти в РФ упала до минимума за 10 лет
12:26 "Слив" записей с обсуждением убийства Шеремета. В Нацполиции Украины отреагировали
Все новости »

Грузовой самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц в воздухе (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Грузовой самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц в воздухе (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

На передней части фюзеляжа грузового самолета Turkish Airlines остались глубокие вмятины, когда он столкнулся со стаей птиц вскоре после взлета в Стамбуле в воскресенье.

Грузовой самолет Turkish Airlines (THY), следовавший из Стамбула в казахстанский город Алматы в воскресенье, совершил вынужденную посадку в Стамбуле, так как вскоре после вылета из аэропорта им. Ататюрка он столкнулся со стаей птиц. Самолет был вынужден полчаса выливать топливо в Мраморном море, чтобы достигнуть необходимого веса для вынужденной посадки.

На снимке, опубликованном агентством Anadolu, видна передняя часть фюзеляжа под окнами кабины, забрызганная останками птиц.

Обычно основная опасность для авиации исходит от попадания птиц в двигатели. Однако в этом случае повреждения двигателей не произошло, и, похоже, удар пришелся только по фюзеляжу.

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtube
Посещений: 46

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Все статьи





Читайте также

В Минобороны рассказали о новом Ан-178
 В США пассажиры с собакой выпрыгнули из движущегося самолета
В Непале пилоты самолета доставили пассажиров не в тот город
 Тело Кернеса доставили в Харьков
Украинский самолет доставил в США самый большой спутник SpaceX (ФОТО)
 Турция завершила модернизацию семи самолетов C-130
Серийный БПЛА MQ-9B SkyGuardian испытали нагрузкой в 150%
 ВСУ усилили авиацию и показали модернизированный боевой самолет (ФОТО)

Армия

Гранатомет УАГ-40
Бронированный автомобиль KRAZ COUGAR (КУГУАР)
Танк Type 74 (Япония)
Миномет 120-мм «Молот»
Вся армия    >>

Персоны

Янукович
Виктор
Аваков
Арсен
Поярков
Сергей
Тымчук
Дмитрий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Победив в Карабахе, Турция анонсировала создание нового военного блока (10155)

Домработница, которая могла заразить Кернеса COVID-19, стала депутатом (7901)

Популярный украинский горнолыжный курорт засыпало снегом в разгар приезда туристов (ФОТО) (7768)






работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help




bigmir)net TOP 100

 