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03.06.2019

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Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
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03.06.2019

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Результаты выборов в Европарламент оказались далеко не такими, как их прогнозировали. Как и все в Европе, электоральные итоги оказались более мягкими ...
31.05.2019

Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Итоги дня: Прыжок зеленого, чистка в руководстве СБУ и новый состав СНБО
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04.06.2019 г.
11:02 Эконалог в Украине: наказание или стимул?
10:55 Стало известно о цели первого зарубежного визита Зеленского
10:53 В ЕС хотят продлить санкции в отношении России за Крым до 2020 года
10:18 Трамп утвердил поставку военных самолетов в Болгарию
10:18 "Усиливать и помогать": Вакарчук будет контролировать Зеленского
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09:50 "Вызов для полиции моды": Новый образ Трампа сильно удивил Сеть (ФОТО)
09:49 Стало известно, когда может состоятся встреча Зеленского и Трампа
09:30 Назвали дату транзита по нефтепроводу "Дружба"
09:23 В Европе резко увеличили квоты для заробитчан из Украины
09:12 Путин отправит в Беларусь более 300 солдат, «Искандеры» и авиацию
09:05 О кремлевской провокации с Румынией, «оккупирующей» Украину, - "Злой одессит"
09:01 Соглашение о ЗСТ с Турцией на финишной прямой. Что осталось?
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03.06.2019 г.
22:30 Ученые научились создавать электричество из снега
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21:20 Эксперты объяснили нашествие бабочек в Украине
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«Вызов для полиции моды»: Новый образ Трампа сильно удивил Сеть (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Вызов для полиции моды": Новый образ Трампа сильно удивил Сеть (ФОТО)
 
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Американский президент простился со своей фирменной причёской

Американский президент Дональд Трамп появился на публике, сразив всех наповал новой прической. Мужчина,которого всегда было легко признать, благодаря его фирменной шевелюре, гладко причесал волосы. Кто-то высмеял, кто-то отметил, что глава Белого дома наконец-то попросту взял в руки расческу. Обсуждение вызвал и образ, в частности — брюки мужчины. «Как его штаны подтянуты на полпути к подмышкам и все еще быть на четыре дюйма длиннее? Как?

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«Вот что происходит, когда полиция моды не может легально предъявить обвинение в президенту»:

«Вызов для полиции моды»: Новый образ Трампа сильно удивил Сеть (ФОТО)


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 237

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