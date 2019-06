«Вызов для полиции моды»: Новый образ Трампа сильно удивил Сеть (ФОТО)

Американский президент простился со своей фирменной причёской

Американский президент Дональд Трамп появился на публике, сразив всех наповал новой прической. Мужчина,которого всегда было легко признать, благодаря его фирменной шевелюре, гладко причесал волосы. Кто-то высмеял, кто-то отметил, что глава Белого дома наконец-то попросту взял в руки расческу. Обсуждение вызвал и образ, в частности — брюки мужчины. «Как его штаны подтянуты на полпути к подмышкам и все еще быть на четыре дюйма длиннее? Как?

How are his pants hiked halfway to his armpits and still four inches too long? How? pic.twitter.com/mk73bqUwSt

— Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) 3 червня 2019 р.