Израиль поставил армии США новую партию системы «Железный купол»

В воскресенье министерство обороны Израиля объявило, что Организация противоракетной обороны Израиля поставила вторую из двух батарей системы защиты «Железный купол» армии США.

Подробности были приведены в пресс-релизе от 3 января, в котором сообщалось, что армия США получит новые батареи, произведенные Rafael Advanced Defense Systems, в рамках соглашения, подписанного министерством обороны Израиля и министерством обороны США.

Министр обороны Израиля Ганц: «Доставка «Железного купола» армии США демонстрирует тесные отношения между Министерством обороны Израиля и Министерством обороны США, эффективность системы против различных угроз и отличные возможности израильской промышленности.

Iron Dome — это мобильная всепогодная система ПВО, разработанная Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries.

На веб-сайте Rafael говорится, что их система противовоздушной обороны является самой развернутой системой противоракетной обороны в мире, с более чем 2000 перехватами и вероятностью успеха более 90%.

Система может защитить развернутые и маневрирующие силы, а также передовую оперативную базу (FOB) и городские районы от широкого спектра косвенных и воздушных угроз.

